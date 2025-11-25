'बल्लेबाजों की नाकामी कोच की गलती नहीं', खराब प्रदर्शन के बीच गौतम गंभीर के बचाव में उतरा एमएस धोनी का खास दोस्त

पीटीआई, नई दिल्ली: भारत के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना ने आलोचनाओं से घिरे राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर का समर्थन करते हुए कहा है कि घरेलू टेस्ट मैचों में टीम के हालिया खराब प्रदर्शन के लिए सहयोगी स्टाफ को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि खिलाड़ियों को नतीजों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

पिछले साल न्यूजीलैंड के हाथों घरेलू मैदान पर बुरी तरह हारने के बाद भारत दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध मौजूदा सीरीज में भी एक और निराशाजनक परिणाम की ओर बढ़ रहा है। दो मैचों की इस सीरीज का पहला मैच गंवाने के बाद भारत के पास अब दूसरे मैच को जीतने की संभावना बेहद कम है।

गंभीर ने की काफी मेहनत रैना ने कहा कि गौती भैया (गंभीर) ने बहुत मेहनत की है और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। खिलाड़ियों को कड़ी मेहनत करनी होगी और अच्छा खेलना होगा। उनके नेतृत्व में हम सीमित ओवरों के प्रारूप में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां हमने इस साल की शुरुआत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और दुबई में एशिया कप जीता था।