    'बल्लेबाजों की नाकामी कोच की गलती नहीं', खराब प्रदर्शन के बीच गौतम गंभीर के बचाव में उतरा एमएस धोनी का खास दोस्त

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 06:35 PM (IST)

    भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर इस समय आलोचकों के निशाने पर हैं। इसका कारण टीम इंडिया का लगातार टेस्ट में पुरा प्रदर्शन है। गंभीर को अब एमएस धोनी के खास माने जाने वाले एक पूर्व खिलाड़ी का समर्थन मिला है। 

    गौतम गंभीर की इस समय हो रही है आलोचना

    पीटीआई, नई दिल्ली: भारत के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना ने आलोचनाओं से घिरे राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर का समर्थन करते हुए कहा है कि घरेलू टेस्ट मैचों में टीम के हालिया खराब प्रदर्शन के लिए सहयोगी स्टाफ को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि खिलाड़ियों को नतीजों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

    पिछले साल न्यूजीलैंड के हाथों घरेलू मैदान पर बुरी तरह हारने के बाद भारत दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध मौजूदा सीरीज में भी एक और निराशाजनक परिणाम की ओर बढ़ रहा है। दो मैचों की इस सीरीज का पहला मैच गंवाने के बाद भारत के पास अब दूसरे मैच को जीतने की संभावना बेहद कम है।

    गंभीर ने की काफी मेहनत

    रैना ने कहा कि गौती भैया (गंभीर) ने बहुत मेहनत की है और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। खिलाड़ियों को कड़ी मेहनत करनी होगी और अच्छा खेलना होगा। उनके नेतृत्व में हम सीमित ओवरों के प्रारूप में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां हमने इस साल की शुरुआत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और दुबई में एशिया कप जीता था।

    भारतीय साफफ्टबॉल क्रिकेट लीग के जर्सी लांच के मौके पर इसके ब्रांड दूत रैना ने कहा कि रन तो खिलाड़ियों को ही बनाने होंगे। कोच मार्गदर्शन और सलाह ही दे सकता है।

    बर्खास्त करना सही नहीं

    रैना ने उन सुझावों को खारिज कर दिया कि घरेलू टेस्ट मैचों में खराब प्रदर्शन के कारण मुख्य कोच के रूप में गंभीर का भविष्य खतरे में है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को अगर कोई समस्या आ रही है, तो उन्हें कोच से इस बारे में बात करना चाहिए। खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो कोच की भी सराहना की जाएगी। लेकिन टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है तो कोच को उसके पद से बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं गौतम भैया के साथ खेला हूं, उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम से प्यार है, उन्हें क्रिकेट से प्यार है, मैंने उनके साथ विश्व कप खेला है और जीता भी है।

