Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IPL 2026: खिलाड़ियों को रिटेन और रिलीज करने के बाद SRH ने किया कप्तान के नाम का एलान, इस दिग्गज को मिली कमान

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 08:28 PM (IST)

    सनराइजर्स हैदराबाद ने अगले सीजन के लिए टीम के अगले कप्तान के नाम का एलान कर दिया है। फ्रेंचाइजी ने शनिवार को अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की थी और अब कप्तानी का एलान किया है। नजरें अब अगले महीने होने वाली नीलामी पर होंगी। 

    prefferd source google
    Hero Image

    सनराइजर्स हैदराबाद ने किया कप्तान के नाम का एलान

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के अगले सीजन के लिए सभी फ्रेंचाइजियों ने अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट को जारी कर दिया है। हालांकि, ट्रेडिंग विंडो अभी भी खुली हुई है। ऐसे में टीमों में बदलाव की संभावना अभी भी जताई जा रही है। इस बीच सनराजर्स हैदराबाद ने अपने कप्तान के नाम का एलान कर दिया है।

    हैदराबाद वो टीम है जिसके पास एक से एक तूफानी बल्लेबाज हैं। इस लिस्ट में अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन जैसे नाम हैं। बीते कुछ सीजनों से टीम की कप्तानी ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस कर रहे थे। उनकी कप्तानी में टीम ने साल 2024 में फाइनल भी खेला था। अब नए सीजन के लिए फ्रेंचाइजी ने सोमवार को कप्तान के नाम का एलान किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस खिलाड़ी को मिली कमान

    हैदराबाद ने अगले सीजन के लिए पैट कमिंस को ही कप्तान बनाए रखने का फैसला किया है। वह लगातार तीसरे सीजन में टीम की कप्तानी करेंगे। साल 2024 में उन्होंने पहली बार कप्तानी की थी। हैदराबाद ने कमिंस की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, "2024, 2025, 2026... ऑरैंज अगेन। कैप्टन एडिशन।"

    पैट कमिंस जब से टीम के कप्तान बने हैं उन्होंने टीम को बदलकर रख दिया है। उनके कप्तान बनने से पहले हैदराबाद को कमजोर टीमों में गिना जाता था, लेकिन अब इस टीम को कोई भी हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकता। इस टीम के पास शानदार बल्लेबाजों के साथ-साथ बेहतरीन गेंदबाज भी रहे हैं। इस साल होने वाली नीलामी में हैदराबाद अपने गेंदबाजी आक्रमण को और मजबूत करना चाहेगी।

    खिताब की दरकार

    कमिंस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान भी हैं। उनकी कप्तानी में ही ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जीती थी और 2023 में वनडे वर्ल्ड कप जीता था। कमिंस से उम्मीद है कि वह हैदराबाद का खिताबी सूखा खत्म करेंगे। 2024 में जब वह टीम को फाइनल में ले गए थे तो लग रहा था कि इस बार खिताब टीम के नाम होगा, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स ने सपने पर पानी फेर दिया।

    यह भी पढ़ें- IPL 2026: लखनऊ के तूफानी बल्लेबाज ने किया अगले सीजन के मास्टरप्लान का खुलासा, रिटेन करने पर कही ये बड़ी बात

    यह भी पढ़ें- Rajasthan Royals ने राहुल द्रविड़ के रिप्‍लेसमेंट का किया एलान, कुमार संगकारा को सौंपी दोहरी जिम्‍मेदारी