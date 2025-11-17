IPL 2026: खिलाड़ियों को रिटेन और रिलीज करने के बाद SRH ने किया कप्तान के नाम का एलान, इस दिग्गज को मिली कमान

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के अगले सीजन के लिए सभी फ्रेंचाइजियों ने अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट को जारी कर दिया है। हालांकि, ट्रेडिंग विंडो अभी भी खुली हुई है। ऐसे में टीमों में बदलाव की संभावना अभी भी जताई जा रही है। इस बीच सनराजर्स हैदराबाद ने अपने कप्तान के नाम का एलान कर दिया है। हैदराबाद वो टीम है जिसके पास एक से एक तूफानी बल्लेबाज हैं। इस लिस्ट में अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन जैसे नाम हैं। बीते कुछ सीजनों से टीम की कप्तानी ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस कर रहे थे। उनकी कप्तानी में टीम ने साल 2024 में फाइनल भी खेला था। अब नए सीजन के लिए फ्रेंचाइजी ने सोमवार को कप्तान के नाम का एलान किया है।

इस खिलाड़ी को मिली कमान हैदराबाद ने अगले सीजन के लिए पैट कमिंस को ही कप्तान बनाए रखने का फैसला किया है। वह लगातार तीसरे सीजन में टीम की कप्तानी करेंगे। साल 2024 में उन्होंने पहली बार कप्तानी की थी। हैदराबाद ने कमिंस की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, "2024, 2025, 2026... ऑरैंज अगेन। कैप्टन एडिशन।"

पैट कमिंस जब से टीम के कप्तान बने हैं उन्होंने टीम को बदलकर रख दिया है। उनके कप्तान बनने से पहले हैदराबाद को कमजोर टीमों में गिना जाता था, लेकिन अब इस टीम को कोई भी हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकता। इस टीम के पास शानदार बल्लेबाजों के साथ-साथ बेहतरीन गेंदबाज भी रहे हैं। इस साल होने वाली नीलामी में हैदराबाद अपने गेंदबाजी आक्रमण को और मजबूत करना चाहेगी।