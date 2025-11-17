IPL 2026: लखनऊ के तूफानी बल्लेबाज ने किया अगले सीजन के मास्टरप्लान का खुलासा, रिटेन करने पर कही ये बड़ी बात

पीटीआई, नई दिल्ली: दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज एडेन मार्करम से अगले सत्र की योजना के बारे में पूछे जाने पर कहा कि आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आपको एक टीम के रूप में वाकई अच्छा होना होगा।

उन्होंने कहा कि, मुझे नहीं लगता कि पिछले सत्र में हम बहुत पीछे थे। हम अगर कुछ अहम मौके को भुनाने में सफल रहते तो नतीजे अलग होते।

लखनऊ ने किया रिटेन

एलएसजी ने अगले महीने होने वाली छोटी नीलामी से पहले दाएं हाथ के बल्लेबाज मार्करम को टीम में बरकरार किया है। मार्करम ने 2025 सत्र में 13 मैचों में 34.23 की औसत और 148.83 के स्ट्राइक रेट से पांच अर्धशतकों सहित 445 रन बनाए थे। उन्होंने ने एलएसजी के एक्स पर साझा किए गए वीडियो में कहा कि यह बहुत अच्छा है। मैंने पिछले साल लखनऊ फ्रेंचाइजी के साथ अपने समय का भरपूर आनंद लिया। मैंने कुछ अच्छे दोस्त बनाए और टीम के साथ कुछ महीने बिताए। ऐसे में मैं रिटेन किए जाने के लिए बहुत आभारी हूं और निश्चित रूप से उनके साथ एक और सत्र का इंतजार कर रहा हूं।"



एलएसजी पिछले सत्र में छह जीत और आठ हार के साथ सातवें स्थान पर रही थी।