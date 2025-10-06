श्रेयस अय्यर और प्रीति जिंटा के लिए आई बहुत बुरी खबर, इस दिग्गज कोच ने कहा- 'अलविदा पंजाब'

पंजाब किंग्स ने पिछले आईपीएल में शानदार खेल दिखाया था और फाइनल तक का सफर तय किया था। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम ने ये कमाल किया था और 2014 के बाद पहली बार फाइनल खेला था। इस सफलता में अहम रोल निभाने वाले कोच ने टीम का साथ छोड़ दिया है।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईपीएल-2025 में अपने खेल से सभी को हौरान करने वाली पंजाब किंग्स के खेमे से उसके फैंस को निराश करने वाली खबर आई है। पंजाब ने इस सीजन फाइनल खेला था जो उसका कुल दूसरा और 10 साल में पहला फाइनल था। टीम को जीत नहीं मिली थी लेकिन फ्रेंचाइजी ने काफी उम्मीदें जगाई थीं। हालांकि, अब एक दिग्गज कोच ने टीम का साथ छोड़ दिया है।

इस दिग्गज का साथ छोड़ना टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और सह-मालिक प्रीति जिंटा के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। बीते सीजन टीम की सफलता में इस कोच ने बहुत बड़ा रोल निभाया था। फ्रेंचाइजी को दी जानकारी पंजाब टीम के स्पिन गेंदबाजी कोच सुनील जोशी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने रविवार को फ्रेंचाइजी को इस बात की जानकारी दे दी। उन्होंने लिखित में इस बात की जानकारी दी। क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, जोशी अब बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। पंजाब किंग्स के अधिकारी ने जोशी के अलविदा कहने की पुष्टि कर दी गई है।

वेबसाइट ने पंजाब के एक अधिकारी के हवाले से लिखा है, "उन्होंने आने वाले सीजन में अपनी अनुपलब्धता को लेकर हमें बता दिया है। वह शानदार इंसान थे और फ्रेंचाइजी के साथ उनके संबंध अच्छे थे, लेकिन हम किसी के करियर ग्रोथ में आड़े नहीं आना चाहते।"