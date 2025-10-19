Language
    IND vs AUS 1st ODI: 'संडे बर्बाद, आप संन्यास ही ले लो…', Rohit-Kohli की फ्लॉप वापसी पर आगबबूला हुए फैंस

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 11:49 AM (IST)

    IND vs AUS 1st ODI: पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की, लेकिन दोनों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। रोहित 8 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कोहली बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। 21 रन पर भारत ने अपने दो बड़े विकेट गंवा दिए, जिससे फैंस सोशल मीडिया पर काफी नाराज हैं।  

    IND vs AUS 1st ODI: Rohit-Virat का फ्लॉप शो 

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Rohit Sharma Virat Kohli Flop Comeback: पर्थ में खेले जा रहे पहले वनडे मैच के जरिए रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में आज वापसी की, लेकिन रो-को की वापसी बेहद ही खराब रही। ये दोनों ही दिग्गज आईसीसी चैंपियंस ट्ऱॉफी 2025 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खिताबी मैच खेलने के बाद पहली बार इंटरनेशनल मैच खेलने उतरे थे।

    कमबैक मैच में रोहित और कोहली दोनों ही सस्ते में पवेलियन लौटे। रोहित ने 14 गेंद पर 8 रन बनाए, जबकि कोहली 8 गेंद पर अपना खाता तक नहीं खोल सके। 21 रन के स्कोर पर टीम इंडिया ने इन दोनों के रूप में अपने बड़े विकेट गंवा दिए थे। ऐसे में दिग्गजों के इस खराब प्रदर्शन को देखते हुए फैंस सोशल मीडिया पर काफी भड़के हुए नजर आ रहे हैं।

    दरअसल, ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहले वनडे मैच (IND vs AUS 1st ODI) में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए भारत की ओर से रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) बैटिंग करने आए। रोहित शर्मा 8 गेंद का सामना करते हुए 14 रन बनाकर आउट हुए। रोहित को दाएं हाथ के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर दूसरी स्लिप में मैथ्यू रेनशॉ के हाथों कैच आउट कराया।

    रोहित ने गेंद पर बल्ला जोर से चलाया, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी और गेंद बल्ले का किनारा लेकर फील्डर के पास पहुंची। वहीं, विराट कोहली को तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने अपना शिकार बनाया। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर कोहली ने ड्राइव मारना चाहा, लेकिन टाइमिंग सही नहीं थी। ऐसे में गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर बैकवर्ड प्वाइंट पर गई, जहां मौजूद फील्डर कूपर कोनोली ने बाएं ओर डाइव लगाकर कैच लपका। कोहली ने इस तरह शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया। कोहली ऑस्ट्रेलिया में पहली बार वनडे इंटरनेशनल में शून्य पर आउट हुए।

    कोहली ऑस्ट्रेलिया में अब तक 30 वनडे पारी खेल चुके हैं, लेकिन स्टार्क ऐसे दूसरे गेंदबाज रहे, जिन्होंने वनडे में उन्हें दो बार डक आउट किया। स्टार्क से पहले जेम्स एंडरसन ही ऐसा कर पाए थे। 