टेस्ट रिटायरमेंट के बाद लंदन क्यों शिफ्ट हो गए विराट कोहली, खुद ने कर दिया खुलासा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने इसी साल मई में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। इसके बाद उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के साथ आईपीएल जीता और फिर लंदन चले गए। सभी को इस बात से हैरानी है कि कोहली लंदन क्यों चले गए जबकि उनके पास भारत में शानदार बंगले तक हैं।

विराट कोहली इस समय ऑस्ट्रेलिया में हैं और तीन मैचों की वनडे सीरीज में हिस्सा ले रहे हैं जिसका पहला मैच आज पर्थ स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस बीच कोहली ने बताया है कि वह क्यों लंदन में शिफ्ट हो गए।

ये है वजह कोहली ने जियोस्टार पर कहा, "मुझे लगता है कि जब से मैं टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हुआ हूं तब से काफी समय हो गया। मैं बस अपना जीवन जी रहा था। आप जानते हैं कि मैं कई सालों से काफी कुछ कर नहीं पा रहा था। अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना, अपने बच्चे, परिवार के साथ। ये बेहद खूबसूरत सफर रहा है जिसे मैंने काफी इनजॉय किया।"