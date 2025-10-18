Language
    एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करेंगे स्टीव स्मिथ! सामने आई बड़ी की प्लानिंग

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 12:15 PM (IST)

    इंग्लैंड के खिलाफ खेली जाने वाली एशेज सीरीज में स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। चीफ सेलेक्टर ने इस बात का खुलासा किया है। 

    स्टीव स्मिथ को मिल सकती है ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ इंग्लैंड के खिलाफ खेली जाने वाली पांच मैचों की एशेज टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की कप्तानी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। स्मिथ पहले टीम के कप्तान थे लेकिन साल 2018 में साउथ अफ्रीका दौरे पर सैंडपेपर गेट के कारण उन्हें अपनी कप्तानी गंवानी पड़ी थी।

    इसके बाद वह दो साल के लिए कप्तानी से बैन हो गए थे। उनपर से जब बैन हटा तो ऑस्ट्रेलिया का उपकप्तान बना दिया गया है। एशेज में वह एक बार फिर टीम की कप्तानी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। चीफ सेलेक्टर जॉर्ज बेली ने इस बात का खुलासा किया है।

    ये है कारण

    दरअसल, इसका कारण ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम के नियमित कप्तान पैट कमिंस की चोट है। इसी चोट के कारण कमिंस भारत के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। कमिंस को पीठ में चोट है और अगर ये एशेज तक ठीक नहीं होती है तो स्टीव स्मिथ को कप्तानी मिल सकती है। एशेज की शुरुआत 21 नवंबर से पर्थ में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच से हो रही है। कमिंस का इस मैच में न खेलना लगभग तय है और इसी के साथ तय है स्मिथ का कप्तानी करना।

    बेली ने सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड से बात करते हुए कहा, "अगर पैट कमिंस नहीं खेलते हैं तो फिर स्मिथ टीम की कप्तानी करेंगे। ये हमारे लिए होता आया है। इस फॉर्मूले ने काम किया है।"

    टीम के साथ रहेंगे कमिंस

    बेली ने कहा है कि अगर कमिंस पहला टेस्ट मैच नहीं भी खेलते हैं तो भी वह टीम के साथ रहेंगे। उन्होंने कहा, "चाहे वह खेलें या नहीं कमिंस टीम के साथ रहेंगे क्योंकि अगर वह नहीं खेलेंगे तो टीम के साथ रिहैब करेंगे और गेंदबाजी अभ्यास करेंगे। वह टीम के साथ रहेंगे। कप्तान और उप-कप्तानों का एक साथ काम करना जारी रहेगा।"

