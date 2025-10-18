एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करेंगे स्टीव स्मिथ! सामने आई बड़ी की प्लानिंग

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ इंग्लैंड के खिलाफ खेली जाने वाली पांच मैचों की एशेज टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की कप्तानी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। स्मिथ पहले टीम के कप्तान थे लेकिन साल 2018 में साउथ अफ्रीका दौरे पर सैंडपेपर गेट के कारण उन्हें अपनी कप्तानी गंवानी पड़ी थी।

इसके बाद वह दो साल के लिए कप्तानी से बैन हो गए थे। उनपर से जब बैन हटा तो ऑस्ट्रेलिया का उपकप्तान बना दिया गया है। एशेज में वह एक बार फिर टीम की कप्तानी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। चीफ सेलेक्टर जॉर्ज बेली ने इस बात का खुलासा किया है।

ये है कारण दरअसल, इसका कारण ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम के नियमित कप्तान पैट कमिंस की चोट है। इसी चोट के कारण कमिंस भारत के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। कमिंस को पीठ में चोट है और अगर ये एशेज तक ठीक नहीं होती है तो स्टीव स्मिथ को कप्तानी मिल सकती है। एशेज की शुरुआत 21 नवंबर से पर्थ में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच से हो रही है। कमिंस का इस मैच में न खेलना लगभग तय है और इसी के साथ तय है स्मिथ का कप्तानी करना।