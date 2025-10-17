IND vs AUS: 'हम पिच की बात नहीं कर रहे, बल्कि... ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे से पहले अक्षर पटेल का बड़ा बयान

उन्होंने कहा, हमने 2015 वर्ल्ड कप के बाद नियमित रूप से खेलना शुरू किया और सीरीज लंबी होने लगी। इसके बाद बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जब हम अब आते हैं, तो हमें ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों जैसा महसूस नहीं होता और हमें ज्यादा तैयार रहना होता है। हम अब इस बारे में सोच रहे हैं कि हम कहां रन बना सकते हैं, इसलिए हम रणनीति और टाइमिंग पर बात कर रहे हैं। हम पिच के बारे में बात नहीं कर रहे हैं।