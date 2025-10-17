Language
    IND vs AUS: 'हम पिच की बात नहीं कर रहे, बल्कि... ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे से पहले अक्षर पटेल का बड़ा बयान

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 07:54 PM (IST)

    शुक्रवार को पर्थ में भारत के ट्रेनिंग सत्र के बाद अक्षर ने इस महत्वपूर्ण सीरीज के लिए टीम की तैयारियों पर बात की। उन्होंने पत्रकारों से कहा, मुझे लगता है कि 2015 (ऑस्ट्रेलिया में उनका पहला दौरा) के बाद से काफी बदलाव हुए हैं। जब हम आते थे तो पिचों, परिस्थितियों और उछाल के बारे में ही बात होती थी और हम कम खेलते भी थे।

    ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की तैयारियों पर अक्षर ने की बात। फाइल फोटो

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। दो दिन बाद भारत ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा। तीन मैच की वनडे सीरीज का आगाज 19 अक्टूबर से होगा। पहले वनडे मैच से पहले ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने बड़ी बात कही है। भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने कहा कि दौरा करने वाली टीम ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ है। पिच को लेकर भी खास बात कही।

    अक्षर ने प्लान किया खुलासा

    उन्होंने कहा, हमने 2015 वर्ल्ड कप के बाद नियमित रूप से खेलना शुरू किया और सीरीज लंबी होने लगी। इसके बाद बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जब हम अब आते हैं, तो हमें ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों जैसा महसूस नहीं होता और हमें ज्यादा तैयार रहना होता है। हम अब इस बारे में सोच रहे हैं कि हम कहां रन बना सकते हैं, इसलिए हम रणनीति और टाइमिंग पर बात कर रहे हैं। हम पिच के बारे में बात नहीं कर रहे हैं।

    'मैं चुनौती के लिए तैयार'

    अक्षर ने कहा, गिल के लिए यह सही है, रोहित भाई और विराट भाई वहां हैं और इसके साथ ही वे कप्तान भी रहे हैं। इसलिए वे अपना इनपुट भी दे सकते हैं, इसलिए यह गिल की कप्तानी का बहुत अच्छा विकास है। मैं इस सीरीज को लेकर बहुत आश्वस्त हूं। एशिया कप में मैंने बल्ले और गेंद दोनों से अच्छा प्रदर्शन किया था। लंबे समय (2022 टी20 विश्व कप) के बाद मैं ऑस्ट्रेलिया में खेलूंगा। मैं चुनौती के लिए तैयार हूं।

