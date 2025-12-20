कोलंबो, पीटीआई: श्रीलंका ने भारत के साथ सह मेजबानी में होने वाले टी-20 विश्व कप की प्रारंभिक टीम में चरित असलंका को कप्तानी से हटाते हुए दासुन शनाका को कप्तान बनाया है। चयन समिति के प्रमुख के रूप में लौटे प्रमोदया विक्रम सिंघा ने कहा कि पिछले तीन विश्व कप खेलने का शनाका का अनुभव और बल्लेबाजी में असलंका का खराब फार्म इस फैसले का आधार था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस्लामाबाद में आत्मघाती बम विस्फोट में नौ लोगों के मारे जाने के बाद असलंका पिछले महीने सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान के सीमित ओवरों के दौरे पर भी नहीं गए थे। विक्रम सिंघा ने कहा कि शनाका ऑलराउंडर की भूमिका में होंगे। हमें उम्मीद है कि असलंका बल्लेबाजी में पुराना फार्म हासिल करेंगे। मुख्य कोच सनत जयसूर्या से मशविरे के बाद हमने तय किया कि बहुत सारे बदलाव करने की जरूरत नहीं है लिहाजा टीम वही होगी।