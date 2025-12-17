T20 World Cup 2026 से पहले भारत को लगा झटका! पूर्व कोच श्रीलंका टीम में शामिल हुआ

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप 2026 से पहले भारत के पूर्व फील्डिंग कोच आर. श्रीधर को श्रीलंका मेंस नेशनल टीम का फील्डिंग कोच नियुक्त किया गया है। श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने पुष्टि की है कि उनका कॉन्‍ट्रैक्‍ट मल्‍टीनेशनल इवेंट के अंत तक चलेगा। इसमें टीम के आगामी इंटरनेशन दौरे और भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित होने वाला प्रतिष्ठित टी20 टूर्नामेंट शामिल है।

बीसीसीआई लेवल 3 से योग्य कोच श्रीधर को भारतीय क्रिकेट टीम के साथ अपने लंबे समय तक कोचिंग का अनुभव है। उन्होंने 2014 से 2021 तक भारत के फील्डिंग कोच के रूप में कार्य किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न फॉर्मेट में 300 से अधिक इंटरनेशनल मैच और कई आईसीसी प्रतियोगिताएं आयोजित कीं। उनके कार्यकाल में एथलेटिक क्षमता, कैचिंग दक्षता, ग्राउंड फील्डिंग और मैदान पर सटीक पोजीशनिंग पर विशेष जोर देते हुए, भारत के फील्डिंग स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

श्रीधर श्रीलंका की फील्डिंग व्यवस्था से पहले से ही परिचित हैं। इससे पहले 2025 में उन्होंने SLC नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में एक विशेष 10 दिवसीय फील्डिंग कार्यक्रम आयोजित किया था। इस दौरान उन्होंने सीनियर, विमंस और युवा टीमों के साथ मिलकर पूरे सिस्टम में फील्डिंग के समग्र मानकों को बढ़ाने के लिए काम किया था।

श्रीलंका क्रिकेट एसोसिएशन (SLC) की एक विज्ञप्ति के अनुसार श्रीधर ने कहा, "श्रीलंका के खिलाड़ी हमेशा से सहज प्रतिभा, दृढ़ता और एकजुट भावना के प्रतीक रहे हैं। मेरी भूमिका किसी प्रणाली को थोपने की नहीं, बल्कि एक ऐसा वातावरण तैयार करने की है जहां खेल भावना, जागरूकता और मैदान पर गर्व स्वाभाविक रूप से विकसित हो सके।"

श्रीधर ने कहा, "फील्डिंग तभी बेहतर होती है जब खिलाड़ी गेंद से, एक-दूसरे से और वर्तमान क्षण से जुड़ाव महसूस करते हैं। श्रीलंका की पारंपरिक ताकतें फुर्तीले हाथ, तेज प्रतिक्रिया और निडर इरादा, वास्तविक खेल जैसे सीखने के वातावरण बनाकर और भी बढ़ाई जा सकती हैं।"