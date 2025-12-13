T20 World Cup 2026 से पहले हुई पाकिस्तान की 'गजब बेइज्जती', PCB ने जताई नाराजगी
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टी20 विश्व कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होगी। पहले ही दिन 3 मुकाबले खेले जाएंगे। 20 टीमों के बीच होने वाले इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 8 मार्च को होगा। विश्व कप से पहले पाकिस्तान टीम की 'गजब बेइज्जती' हो गई है। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने नाराजगी जताई है।
पाकिस्तान के कप्तान नहीं
PCB ने टी20 विश्व कप 2026 के टिकटों की बिक्री के पोस्टर पर पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा की तस्वीर न होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) से असंतोष व्यक्त किया है। पोस्टर पर आगा की तस्वीर न होने के कारण पीसीबी ने आईसीसी से सीधे इस मामले को उठाया है और वैश्विक टूर्नामेंटों में प्रतिनिधित्व के महत्व पर जोर दिया है।
भारतीय कप्तान बीच में
ICC द्वारा जारी प्रचार पोस्टर में केवल पांच कप्तान थे। इनमें सूर्यकुमार यादव (भारत), एडन मार्कराम (दक्षिण अफ्रीका), मिचेल मार्श (ऑस्ट्रेलिया), दासुन शनाका (श्रीलंका) और हैरी ब्रूक (इंग्लैंड) शामिल हैं। भारतीय कप्तान सूर्या पोस्टर के बीच में हैं। वहीं अन्य 4 कप्तान उनके अगल-बगल हैं।
पीसीबी के सूत्र ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान के नेतृत्व को अन्य प्रमुख क्रिकेटिंग देशों के साथ मान्यता मिलनी चाहिए। एशिया कप के दौरान भी उन्हें इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा था और बाद में एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) ने इस स्थिति को सुधार लिया था।
The tickets for the #T20WorldCup 2026 in India and Sri Lanka, beginning 7 February, are live 🎟️🤩— ICC (@ICC) December 13, 2025
More on how to book yours ⬇️https://t.co/OWVz06Rqla
पहले भी हुआ है ऐसा
पीसीबी के एक सूत्र ने पीटीआई से कहा, "कुछ महीने पहले जब एशिया कप आयोजित हुआ था तब भी हमें ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ा था और उस समय प्रसारकों ने हमारे कप्तान के बिना ही प्रचार अभियान शुरू कर दिया था। इस बार भी हमें वैसी ही स्थिति का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि आईसीसी ने टिकटों की बिक्री के लिए जारी किए गए प्रचार पोस्टर पर हमारे कप्तान की तस्वीर नहीं लगाई है।"
