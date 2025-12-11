स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने गुरुवार को ICC मेंस टी20 विश्व कप के टिकटों की बिक्री शुरू करने की घोषणा की है। फैंस मैदान से इस मेगा इवेंट का लुत्‍फ उठा सकें, ऐसे में टिकट की कीमत काफी कम रखी गई है। 7 फरवरी से 8 मार्च तक होने वाले इस टूर्नामेंट की मेजबानी भारत और श्रीलंका कर रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

टिकटों की बिक्री आज, 11 दिसंबर को भारतीय समयानुसार शाम 6:45 बजे से शुरू होगी। भारत के कुछ स्थानों पर इनकी शुरुआती कीमत मात्र 100 रुपये और श्रीलंका में LKR1000 (295 भारतीय रुपये) है। 20 लाख से अधिक टिकट बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।

पहले दिन 3 मुकाबले होंगे कोलंबो में पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच होने वाले पहले मैच से टूर्नामेंट की शुरुआत होगी। इसके बाद कोलकाता में वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के बीच मुकाबला होगा। अंत में मुंबई में भारत और अमेरिका के बीच एक रोमांचक मैच खेला जाएगा।

𝗬𝗢𝗨𝗥 𝗦𝗘𝗔𝗧 𝗜𝗦 𝗪𝗔𝗜𝗧𝗜𝗡𝗚 👀



Grab your tickets to the ICC Men's #T20WorldCup 2026 when sales open on 11 December at 6:45 PM IST and join fans from around the world in the stands 🏆 pic.twitter.com/2pbjpYxrIk — ICC (@ICC) December 11, 2025 सीईओ ने बताई वजह आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता ने कहा, "टिकट बिक्री का पहला चरण अब तक के सबसे सुलभ और वैश्विक आईसीसी आयोजन को सफल बनाने की दिशा में हमारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप 2026 के लिए हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है, पृष्ठभूमि, भौगोलिक स्थिति या आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना प्रत्येक फैंस को विश्व स्तरीय क्रिकेट का स्टेडियम में अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए।

गुप्ता ने कहा, "सिर्फ 100 रुपये और श्रीलंका में LKR 1000 से शुरू होने वाले टिकटों के साथ हम अपनी रणनीति के केंद्र में सामर्थ्य को रख रहे हैं। इसका उद्देश्य सभी के लिए द्वार खोलना और लाखों लोगों को क्रिकेट के वैश्विक उत्सव का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करना है।"