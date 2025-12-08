Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    T20 World Cup 2026: भारत में नहीं देख पाएंगे लाइव टेलीकास्ट! JioStar भारी घाटे के बाद पीछे हटा

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 06:54 PM (IST)

    जियोस्टार घाटे में चल रहा है। ऐसे में कंपनी ने लाइव ब्रॉडकास्टिंग से पीछे हटने का फैसला लिया है। JioHotstar ने ऑफिशियली ICC को बताया है कि वह अपने कॉन ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    फरवरी में शुरू होगा विश्‍व कप। इमेज- एक्‍स

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टी20 विश्‍व कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होगी। अगले साल के इस मेगा आईसीसी इवेंट से पहले भारतीय फैंस के लिए बुरी खबर सामने आई है। दरअसल देश के प्रमुख डिजिटल ब्रॉडकास्टर जियोस्टार ने अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की लाइव ब्रॉडकास्टिंग से पीछे हटने का फैसला लिया है। ऐसे में फैंस भारत और श्रीलंका में होने वाले इस इवेंट को कैसे देखेंगे? यह बड़ा सवाल बन गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जियोस्टार घाटे में चल रहा

    इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, जियोस्टार घाटे में चल रहा है। ऐसे में कंपनी ने लाइव ब्रॉडकास्टिंग से पीछे हटने का फैसला लिया है। JioHotstar ने ऑफिशियली ICC को बताया है कि वह अपने कॉन्ट्रैक्ट के बचे हुए 2 साल भारत के क्रिकेट मीडिया अधिकारों की सर्विस नहीं दे पाएगा। इसकी वजह कंपनी का घाटे में होना है। जियो ने आईसीसी को सूचित किया है कि वे 2024-25 में 25760 करोड़ रुपये के वित्तीय नुकसान का सामना कर चुके हैं।

    आईसीसी ने बनाया नया प्‍लान

    रिपोर्ट के अनुसार, आईसीसी ने ने 2026-29 के लिए मीडिया राइट्स बेचने की योजना बनाई है। इसके लिए आईसीसी ने सोनी पिक्चर्स नेटवर्स इंडिया (SPNI), नेटफलिक्स और एमेजॉन प्राइम वीडियो से कॉन्‍ट्रैक्‍ट किया है। ICC की ओर से इन प्‍लेटफॉर्म को ईमेल किया गया है। हालांकि, इन प्‍लेटफॉर्म ने अभी तक कोई दिलचस्‍पी नहीं दिखाई है।

    आईसीसी में मांगी इतनी कीमत

    ICC ने 2026-29 के मीडिया राइट्स के लिए 2.4 बिलियन डॉलर (2 खबर 16 अरब 17 करोड़ 96 लाख ) कीमत मांगी है। इससे पहले 2024 से 2027 तक के राइट की कीमत 3 बिलियन डॉलर थी। बता दें कि आईसीसी के रेवेन्‍यू का 80 प्रतिशत हिस्‍सा भारत से आता है।

    ICC टी20 विश्व कप 2026: भारत का शेड्यूल

    भारत बनाम अमेरिका: मुंबई - शाम 7:00 बजे (7 फरवरी, 2026)
    भारत बनाम नामीबिया: दिल्ली - शाम 7:00 बजे (12 फरवरी, 2026)
    भारत बनाम पाकिस्तान: कोलंबो - शाम 7:00 बजे (15 फरवरी, 2026)
    भारत बनाम नीदरलैंड: अहमदाबाद - शाम 7:00 बजे (18 फरवरी, 2026)

    यह भी पढ़ें- IND vs SA 1st T20I: टॉस जीतने के लिए सूर्या करेंगे केएल राहुल को कॉपी, मैदान पर आजमाएंगे ये पैंतरा

    यह भी पढ़ें- India New Jersey: रोहित शर्मा ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की नई जर्सी का किया अनावरण, तिलक भी रहे मौजूद