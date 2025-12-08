IND vs SA 1st T20I: टॉस जीतने के लिए सूर्या करेंगे केएल राहुल को कॉपी, मैदान पर आजमाएंगे ये पैंतरा
कटक में ओस दोनों टीमों की मुश्किले बढ़ा सकती है। ऐसे में टॉस जीतने वाला कप्तान पहले गेंदबाजी करना चाहेगा। टॉस जीतने के सवाल को लेकर सूर्या ने कहा कि ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज से पहले सोमवार को भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। इस दौरान उन्होंने टी20 विश्व कप 2026, टीम की तैयारी, पिच और प्लेइंग 11 को लेकर हुए सवालों के जवाब दिए। जब स्काई कटक में ओस और टॉस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस सवाल का काफी मजेदार जवाब दिया। यह जवाब जानकर आपकी भी हंसी छूट जाएगी।
ओस बन सकती बड़ा फैक्टर
दरअसल कटक में ओस दोनों टीमों की मुश्किले बढ़ा सकती है। ऐसे में टॉस जीतने वाला कप्तान पहले गेंदबाजी करना चाहेगा। टॉस जीतने के सवाल को लेकर सूर्या ने कहा कि मैं भी लेफ्ट हैंड से उड़ाता हूं। यानी की 9 दिसंबर को होने वाले पहले टी20 में भारतीय कप्तान लेफ्ट हैंड से सिक्के को उछालेंगे। आमतौर पर वह सीधे हाथ से सिक्का उछालते हैं। सूर्या के इस जवाब के पीछे भी एक बड़ा कारण है।
🗣️We started preparing for T20 World Cup 2026 right after the 2024 edition.— BCCI (@BCCI) December 8, 2025
Ahead of the start of the #INDvSA T20I series, Captain @surya_14kumar sheds light on #TeamIndia's preparation for the ICC Men's #T20WorldCup 2026 🙌@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/N0Wnb8xmUd
केएल राहुल ने किया था ऐसा
हाल ही में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज समाप्त हुई। सीरीज का आखिरी मुकाबला विशाखापत्तनम में खेला गया था। इस मुकाबले से पहले तक भारतीय टीम पिछले 20 वनडे से टॉस नहीं जीती थी। ऐसे में वनडे के कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल ने राइट के बजाया लेफ्ट हैंड से सिक्का उछाला और यह भारत के पक्ष में गिरा। इसके बाद तो भारतीय टीम और फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब सूर्यकुमार यादव भी अगले मैच में केएल राहुल वाला पैंतरा अपनाने का विचार बना चुके हैं।
भारत स्क्वॉड पर एक नजर
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर।
