IND vs SA 1st T20I: टॉस जीतने के लिए सूर्या करेंगे केएल राहुल को कॉपी, मैदान पर आजमाएंगे ये पैंतरा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज से पहले सोमवार को भारतीय कप्‍तान सूर्यकुमार यादव प्रेस कॉन्‍फ्रेंस के लिए आए। इस दौरान उन्‍होंने टी20 विश्‍व कप 2026, टीम की तैयारी, पिच और प्‍लेइंग 11 को लेकर हुए सवालों के जवाब दिए। जब स्‍काई कटक में ओस और टॉस के बारे में पूछा गया तो उन्‍होंने इस सवाल का काफी मजेदार जवाब दिया। यह जवाब जानकर आपकी भी हंसी छूट जाएगी।

ओस बन सकती बड़ा फैक्‍टर दरअसल कटक में ओस दोनों टीमों की मुश्किले बढ़ा सकती है। ऐसे में टॉस जीतने वाला कप्‍तान पहले गेंदबाजी करना चाहेगा। टॉस जीतने के सवाल को लेकर सूर्या ने कहा कि मैं भी लेफ्ट हैंड से उड़ाता हूं। यानी की 9 दिसंबर को होने वाले पहले टी20 में भारतीय कप्‍तान लेफ्ट हैंड से सिक्‍के को उछालेंगे। आमतौर पर वह सीधे हाथ से सिक्‍का उछालते हैं। सूर्या के इस जवाब के पीछे भी एक बड़ा कारण है।