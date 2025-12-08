स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज से पहले भारतीय कप्‍तान सूर्यकुमार यादव की प्रेस कॉन्‍फ्रेंस हुई। इस दौरान उन्‍होंने कई सवालों के जवाब दिए। सूर्या ने साफ कर दिया कि पारी की शुरुआत शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ही करेंगे।

वहीं संजू सैमसन को मिडिल ऑर्डर में मौका मिल सकता है। 'स्‍काई' से फिनिशर के रोल के लिए रिंकू सिंह के बारे में पूछा गया, इस पर उन्‍होंने बताया कि रिंकू को टीम में जगह क्‍यों नहीं मिली? टीम में है काफी लचीलापन सूर्या ने कहा, "शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर हैं। आप ऑलराउंडर की तुलना फिनिशर से नहीं कर सकते हैं। सभी बल्‍लेबाज जो 3 से 7 नंबर पर हैं वह किसी भी नंबर पर बल्‍लेबाजी कर सकते हैं। आप तिलक वर्मा को छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए देख सकते हैं, जैसा कि आपने ऑस्ट्रेलिया में देखा, दुबे तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे। हम इन नंबर्स पर काफी लचीले हैं। टीम काफी मजबूत है और यह मेरे लिए खुशी की बात है।"