IND vs SA: रिंकू सिंह को क्यों नहीं मिली टी20 टीम में जगह? कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया कारण
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज से पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। सूर्या ने साफ कर दिया कि पारी की शुरुआत शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ही करेंगे।
वहीं संजू सैमसन को मिडिल ऑर्डर में मौका मिल सकता है। 'स्काई' से फिनिशर के रोल के लिए रिंकू सिंह के बारे में पूछा गया, इस पर उन्होंने बताया कि रिंकू को टीम में जगह क्यों नहीं मिली?
टीम में है काफी लचीलापन
सूर्या ने कहा, "शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर हैं। आप ऑलराउंडर की तुलना फिनिशर से नहीं कर सकते हैं। सभी बल्लेबाज जो 3 से 7 नंबर पर हैं वह किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। आप तिलक वर्मा को छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए देख सकते हैं, जैसा कि आपने ऑस्ट्रेलिया में देखा, दुबे तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे। हम इन नंबर्स पर काफी लचीले हैं। टीम काफी मजबूत है और यह मेरे लिए खुशी की बात है।"
भारत टीम इस प्रकार है
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर।
रिंकू के करियर पर एक नजर
रिंकू सिंह ने 18 अगस्त 2023 को आयरलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था। उन्होंने अब तक खेले 35 टी20 इंटरनेशनल की 25 पारियों में 550 रन बनाए हैं। इस दौरान इस फिनिशर बल्लेबाज का औसत 42.30 है और स्ट्राइक रेट 161.76 है। फटाफट क्रिकेट में रिंकू के बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं। 69* इस फॉर्मेट में उनका बेस्ट स्कोर है। वह आखिरी बार 8 नवंबर को ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान में नजर आए थे।
