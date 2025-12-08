Language
    IND vs SA T20I Head To Head: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कांटे की जंग, भारतीय धुरंधरों को लगाना होगा एड़ी चोटी का जोर

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 04:03 PM (IST)

    टेस्‍ट सीरीज में साउथ अफ्रीका ने भारत को 2-0 से धूल चटाई। वहीं वनडे सीरीज में भारतीय टीम ने अपनी साख बचाई और 2-1 से इसे जीता। अब दोनों ही टीमों की नजर ...और पढ़ें

    कटक में देखने को मिलेगी कांटे की टक्‍कर।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम और साउथ अफ्रीका के बीच मंगलवार, 9 दिसंबर से 5 मैचों की टी20 सीरीज का श्रीगणेश होने जा रहा है। सीरीज का पहला मुकाबला कटक में, दूसरा मुल्लांपुर स्टेडियम, तीसरा धर्मशाला, चौथा लखनऊ और 5वां अहमदाबाद में खेला जाएगा। इससे पहले दोनों टीमों के बीच टेस्‍ट और वनडे सीरीज खेली गई, जिसमें मिलाजुला प्रदर्शन देखने को मिला।

    दोनों टीमों के लिए अहम है सीरीज

    टेस्‍ट सीरीज में साउथ अफ्रीका ने भारत को 2-0 से धूल चटाई। वहीं वनडे सीरीज में भारतीय टीम ने अपनी साख बचाई और 2-1 से इसे जीता। अब दोनों ही टीमों की नजर टी20 सीरीज पर है। टी20 विश्‍व कप की तैयारियों के लिहाज से भी यह सीरीज काफी अहम हो जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड के आंकड़े क्‍या कहते हैं।

    कांटे की जंग देखने को मिलती

    टी20 इंटरनेशनल में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कांटे की जंग देखने को मिलती है। आंकड़ों पर नजर डाले तो भारत को पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है। हालांकि, फटाफट क्रिकेट में आंकड़े ज्‍यादा मायने नहीं रखते हैं। एक ही खिलाड़ी मैच का रुख बदल सकता है। भारत और साउथ अफ्रीका 2006 से एक साथ टी20 इंटरनेशनल मैच खेल रही हैं।

    हेड टू हेड के आंकड़े

    • दोनों टीमों के बीच अब तक 31 बार टक्‍कर देखने को मिली है।
    • इस दौरान भारतीय टीम ने 18 बार बाजी मारी है।
    • वहीं प्रोटियाज टीम को 12 जीत से संतोष करना पड़ा है।
    • 1 मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकला है।
    • भारत में टी20I में साउथ अफ्रीका टीम ज्‍यादा खतरनाक हो जाती है।
    • भारतीय टीम ने घर पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ अब तक 12 मुकाबले खेले हैं।
    • इस दौरान मेजबान भारत 5 मुकाबलों पर ही कब्‍जा जमा सकी है।
    • वहीं प्रोटियाज के खाते में 6 जीत पहुंचीं और 1 मुकाबला बेनतीजा रहा।

