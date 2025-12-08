Language
    IND vs SA: वनडे सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, ICC ने सभी खिलाड़ियों पर की कार्रवाई

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 03:33 PM (IST)

    रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे में साउथ अफ्रीका ने भारत को 4 विकेट से मात देकर सीरीज के आखिरी मैच को निर्णायक बना दिया था। मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने भ ...और पढ़ें

    भारतीय टीम ने सीरीज पर जमाया था कब्‍जा। इमेज- बीसीसीआई

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज अब समाप्‍त हो गई है। भारतीय टीम ने इस सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। हालांकि, सीरीज की समाप्ति के बाद टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। आईसीसी ने भारतीय सभी खिलाड़ियों पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअल रायपुर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में स्‍लो ओवर रेट के लिए भारत पर मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है।

    4 विकेट से मिली थी हार

    रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे में साउथ अफ्रीका ने भारत को 4 विकेट से मात देकर सीरीज के आखिरी मैच को निर्णायक बना दिया था। मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने भारतीय कप्‍तान केएल राहुल की टीम पर यह जुर्माना लगाया है। भारत ने तय समय के भीतर 2 ओवर कम फेंके थे। ऐसे में यह जुर्माना लगाया गया है।

    1 ओवर पर लगता 5 प्रतिशत जुर्माना

    भारत पर खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहयोगी स्टाफ के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के अनुसार जुर्माना लगाया गया है। यह न्यूनतम ओवर गति के अपराधों से संबंधित है। अगर खिलाड़ियों पर जुर्माना लगाया जाता है, तो निर्धारित समय में उनकी टीम द्वारा गेंदबाजी न करने पर प्रत्येक ओवर के लिए उनकी मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है। भारतीय कप्‍तान केएल राहुल ने आरोप स्वीकार कर लिया और जुर्माना स्वीकार कर लिया है। ऐसे में औपचारिक सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है।

    दूसरे वनडे का हाल

    दूसरे वनडे की बात करें तो विराट कोहली (102) और रुतुराज गायकवाड़ (105) के शतक की बदौलत भारत ने 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 358 रन बनाए थे। कप्‍तान केएल राहुल ने भी 66 रनों का योगदान दिया था। जवाब में एडेन मार्करम के 110 और मैथ्यू ब्रीट्जके के अर्धशतक की मदद से दक्षिण अफ्रीका ने आखिरी ओवर में चार विकेट शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया था।

