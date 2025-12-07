सफेद कुर्ता, माथे पर तिलक और हाथों में फूल...ODI सीरीज जीतते ही Virat Kohli पहुंचे सिंहाचलम मंदिर-VIDEO

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Virat Kohli Simhachalam Temple: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली वनडे सीरीज जीतने के बाद विशाखापट्टनम स्थित सिम्हाचलम देवस्थानम मंदिर पहुंचे। उनकी वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें किंग कोहली सफेद रंग का कुर्ता पहने और हाथ में माला लिए नजर आ रहे हैं। बता दें कि भारत-साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए तीसरे वनडे मैच में कोहली ने नाबाद 65 रन की पारी खेली और भारत को 9 विकेट से मैच में जीत दिलाने में मदद की।

Virat Kohli Temple: सिंहाचलम मंदिर पहुंचे विराट कोहली

दरअसल, विराट कोहली का वीडियो सामने आया है, जिसमें वह सिंहाचलम पहाड़ियों में स्थित सिंहाचलम मंदिर पहुंचे है, जो 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये मंदिर भगवान विष्ण के वराह नरसिंह रूप को समर्पित है। बता दें कि 'सिंहाचल' शब्द का अर्थ है सिंह का पर्वत। यह पर्वत भगवान विष्णु के चौथे अवतार प्रभु नृसिंह का निवास माना जाता है, जहां किंग कोहली ने पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि किंग कोहली सफेद रंग का कुर्ता पहने, आंखों में चश्मा पहने और हाथों में फूलों की माला हाथ में पकड़ने हुए हैं।