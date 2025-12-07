Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सफेद कुर्ता, माथे पर तिलक और हाथों में फूल...ODI सीरीज जीतते ही Virat Kohli पहुंचे सिंहाचलम मंदिर-VIDEO

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 01:17 PM (IST)

    भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली वनडे सीरीज जीतने के बाद विशाखापट्टनम के सिम्हाचलम देवस्थानम मंदिर पहुंचे। सफेद कुर्ता पहने ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    Virat Kohli Temple: सिंहाचलम मंदिर पहुंचे विराट कोहली

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Virat Kohli Simhachalam Temple: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली वनडे सीरीज जीतने के बाद विशाखापट्टनम स्थित सिम्हाचलम देवस्थानम मंदिर पहुंचे। उनकी वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें किंग कोहली सफेद रंग का कुर्ता पहने और हाथ में माला लिए नजर आ रहे हैं। बता दें कि भारत-साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए तीसरे वनडे मैच में कोहली ने नाबाद 65 रन की पारी खेली और भारत को 9 विकेट से मैच में जीत दिलाने में मदद की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Virat Kohli Temple: सिंहाचलम मंदिर पहुंचे विराट कोहली

    दरअसल, विराट कोहली का वीडियो सामने आया है, जिसमें वह सिंहाचलम पहाड़ियों में स्थित सिंहाचलम मंदिर पहुंचे है, जो 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये मंदिर भगवान विष्ण के वराह नरसिंह रूप को समर्पित है। बता दें कि 'सिंहाचल' शब्द का अर्थ है सिंह का पर्वत। यह पर्वत भगवान विष्णु के चौथे अवतार प्रभु नृसिंह का निवास माना जाता है, जहां किंग कोहली ने पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि किंग कोहली सफेद रंग का कुर्ता पहने, आंखों में चश्मा पहने और हाथों में फूलों की माला हाथ में पकड़ने हुए हैं। 

    विराट कोहली को मिला 'POTM' का अवॉर्ड

    विराट कोहली की साउथ अफ्रीका के खिलाफ जबरदस्त बल्लेबाजी ने उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड दिलाया। उन्होंने साल 2025 को भारत के सबसे सफल ODI बल्लेबाज़ के तौर पर खत्म किया, जहां उन्होंने 651 रन 65 की औसत से बनाए। सीरीज खत्म होने के अगले दिन कोहली अकेले वारा लक्ष्मी नरसिंह मंदिर पहुंचे और पूजा-अर्चना की।

     

    ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वापसी के दौरान कोहली संघर्ष करते दिखे थे, लेकिन भारत लौटते ही उन्होंने अपनी पुरानी लय फिर पा ली। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहली ही ODI में उन्होंने शानदार फॉर्म दिखाया। कोहली ने दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाजों की गेंदों को जमकर खेला, जो लाइन-लेंथ में बदलाव नहीं कर पा रहे थे। कोहली ने तीनों मैचों में कुल 302 रन बनाए और 117.05 के स्ट्राइकरेट से रन बटोरे।