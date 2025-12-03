India New Jersey: रोहित शर्मा ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की नई जर्सी का किया अनावरण, तिलक भी रहे मौजूद
रोहित शर्मा ने बुधवार को रायपुर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे के मध्य पारी के ब्रेक के दौरान 2026 टी20 विश्व कप के लिए भारत की नई जर्सी का अनाव ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने बुधवार को रायपुर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे के बीच भारतीय टीम की नई टी20 अंतरराष्ट्रीय जर्सी का अनावरण किया। प्रेजेंटेशन के दौरान रोहित के साथ मंच पर तिलक वर्मा भी मौजूद थे। साथ ही बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया और एडिडास के प्रतिनिधियों ने औपचारिक रूप से दोनों को वर्ल्ड कप जर्सी सौंपी।
शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में दूधिया रोशनी में आयोजित इस जर्सी रिवील कार्यक्रम में फैंस को अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप की मेजबानी के दौरान भारत द्वारा पहनी जाने वाली जर्सी की पहली झलक देखने को मिली। इस जर्सी का आधार गहरा नीला है और किनारों पर चटक नारंगी रंग के पैनल हैं। डिजाइन में एक अहम बदलाव करते हुए, तिरंगे को कॉलर पर ले जाया गया है, जबकि बनावट जोड़ने के लिए सामने की तरफ खड़ी नीली धारियां हैं।
'यह एक लंबा सफर'
जर्सी लांच करते हुए रोहित ने कहा, यह एक लंबा सफर रहा है। हमने 2007 में अपना पहला विश्व कप जीता था और अगला जीतने के लिए हमें 15 साल से ज्यादा इंतजार करना पड़ा। यह एक लंबा सफर रहा है, जिसमें कई उतार-चढ़ाव आए, लेकिन फिर से ट्रॉफी उठाकर बहुत अच्छा लगा। अब जब विश्व कप भारत में हो रहा है तो यह एक रोमांचक टूर्नामेंट होने वाला है। मेरी शुभकामनाएं हमेशा टीम के साथ हैं और मुझे यकीन है कि हर कोई उनका साथ देगा।
बता दें कि रोहित की कप्तानी में 2024 में भारत ने टी 20 विश्व कप खिताब जीता था। इसके बाद रोहित ने टी20 फॉर्मेट से संन्यास का एलान कर दिया। उनके योगदान को देखते हुए रोहित को 2026 संस्करण के लिए टूर्नामेंट ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया है। अगले साल भारत और श्रीलंका की मेजबानी में टी20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा।
सूर्यकुमार नहीं रहे मौजूद
भारत के मौजूदा टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव इस समारोह में मौजूद नहीं थे। वह लखनऊ में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इस आयोजन के दोनों ओर मैच होने हैं। उप-कप्तान शुभमन गिल, गर्दन की चोट से उबर रहे हैं और बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपना रिहैब जारी रखे हुए हैं।
7 फरवरी को भारत खेलेगा पहला मैच
2026 टी20 विश्व कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक चलेगा, जिसमें 20 टीमें भाग लेंगी, जिनमें पहली बार खेल रही इटली भी शामिल है। गत विजेता भारत अपने अभियान की शुरुआत 7 फरवरी को वानखेड़े स्टेडियम में अमेरिका के खिलाफ करेगा। उसे ग्रुप ए में रखा गया है, जिसमें शीर्ष दो टीमें सुपर आठ चरण में पहुंचेंगी। 8 मार्च को फाइनल अहमदाबाद में खेला जाएगा। अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है तो कोलंबो में फाइनल खेला जाएगा।
