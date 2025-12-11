T20 World Cup 2026: ग्रुप स्टेज और सुपर 8 मैचों के टिकटों की बिक्री शुरू, बुकिंग की पूरी प्रॉसिस नोट करें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप 2026 के टिकट की बिक्री शुरू हो गई है। ग्रुप स्टेज और सुपर 8 मैचों के टिकटों की बिक्री 11 दिसंबर को भारतीय समयानुसार शाम 6:45 बजे से शुरू हो गई। भारत में टिकटों की कीमत मात्र 100 रुपये (लगभग 1.11 डॉलर) और श्रीलंका में 1000 श्रीलंकाई डॉलर (लगभग 3.26 डॉलर) से शुरू हो रही है।
पहले चरण में 20 लाख से अधिक टिकट उपलब्ध हैं। टिकट की कीमतें बेहद किफायती रखी गई हैं। भारत और श्रीलंका टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। इसकी शुरुआत 7 फरवरी से होगी और निर्णाक मैच 8 मार्च को खेला जाएगा। फैंस BookMyShow या आईसीसी की वेबसाइट (icc-cricket.com) पर जाकर अभी अपनी सीटें बुक कर सकते हैं।
8 स्टेडियमों में खेला जाएगा टूर्नामेंट
टी20 विश्व कप 2026 आठ स्टेडियमों में खेला जाएगा। भारत में अहमदाबाद, चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में मैच होंगे। वहीं श्रीलंका में कोलंबो और कैंडी में मुकाबले खेले जाएंगे। बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच हुए समझौते के अनुसार पाकिस्तान अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगा।
इन वेन्यू पर कीमत 100 रुपये
भारत में होने वाले मुकाबलों में से केवल कोलकाता और अहमदाबाद में ही टिकटों की शुरुआती कीमत 100 रुपये है। चेन्नई में टिकटों की कीमत 300 रुपये से शुरू होती है। वहीं दिल्ली में यह 150 रुपये से शुरू होती है। मुंबई में टिकटों की शुरुआती कीमत 250 रुपये है।
𝗧𝗛𝗘 𝗧𝗜𝗖𝗞𝗘𝗧𝗦 𝗔𝗥𝗘 𝗢𝗨𝗧 🎟️— ICC (@ICC) December 11, 2025
At historic low entry-level prices, witness the world’s best in action at the ICC Men's #T20WorldCup 2026 in India and Sri Lanka ➡️ https://t.co/MSLEQzcObb pic.twitter.com/iMBPdpixMf
टी20 विश्व कप 2026 का टिकट कैसे बुक करें?
- लॉग इन/रजिस्टर करें
- मैच/वेन्यू चुनें
- अपना पसंदीदा मैच चुनें
- पेज को रिफ्रेश न करें
- सीटें, श्रेणी और नंबर ऑफ टिकट चुनें
- कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग से पेमेंट करें
- इमेल और SMS कन्फर्मेशन मैसेज प्राप्त होगा।
ICC टी20 विश्व कप 2026: भारत का शेड्यूल
- भारत बनाम अमेरिका: मुंबई - शाम 7:00 बजे (7 फरवरी, 2026)
- भारत बनाम नामीबिया: दिल्ली - शाम 7:00 बजे (12 फरवरी, 2026)
- भारत बनाम पाकिस्तान: कोलंबो - शाम 7:00 बजे (15 फरवरी, 2026)
- भारत बनाम नीदरलैंड: अहमदाबाद - शाम 7:00 बजे (18 फरवरी, 2026)
