T20 World Cup 2026: ग्रुप स्टेज और सुपर 8 मैचों के टिकटों की बिक्री शुरू, बुकिंग की पूरी प्रॉसिस नोट करें

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप 2026 के टिकट की बिक्री शुरू हो गई है। ग्रुप स्टेज और सुपर 8 मैचों के टिकटों की बिक्री 11 दिसंबर को भारतीय समयानुसार शाम 6:45 बजे से शुरू हो गई। भारत में टिकटों की कीमत मात्र 100 रुपये (लगभग 1.11 डॉलर) और श्रीलंका में 1000 श्रीलंकाई डॉलर (लगभग 3.26 डॉलर) से शुरू हो रही है।

पहले चरण में 20 लाख से अधिक टिकट उपलब्ध हैं। टिकट की कीमतें बेहद किफायती रखी गई हैं। भारत और श्रीलंका टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। इसकी शुरुआत 7 फरवरी से होगी और निर्णाक मैच 8 मार्च को खेला जाएगा। फैंस BookMyShow या आईसीसी की वेबसाइट (icc-cricket.com) पर जाकर अभी अपनी सीटें बुक कर सकते हैं।

8 स्टेडियमों में खेला जाएगा टूर्नामेंट टी20 विश्व कप 2026 आठ स्टेडियमों में खेला जाएगा। भारत में अहमदाबाद, चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में मैच होंगे। वहीं श्रीलंका में कोलंबो और कैंडी में मुकाबले खेले जाएंगे। बीसीसीआई और पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड के बीच हुए समझौते के अनुसार पाकिस्तान अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगा।