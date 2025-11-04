IPL 2026 से पहले SRH ने कर ली बड़ी प्लानिंग, करोड़ों बचाने के लिए इस तूफानी बल्लेबाज को फ्रेंचाइजी कहेगी अलविदा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की ताकत उसकी तूफानी बल्लेबाजी है। इस टीम के पास ऐसे धुरंधर हैं जो कहीं से भी मैच का पासा पलट सकते हैं और किसी भी गेंदबाज को परेशान कर सकते हैं। जब टीम के पास ऐसे तूफानी बल्लेबाज होते हैं तो वह उन्हें छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन हैदराबाद के साथ उल्टा हो रहा है। वह अपने एक धुरंधर बल्लेबाज को अगले सीजन से पहले रिलीज करने को तैयार है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका के तूफानी बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन हैं जो विकेटकीपर भी हैं और हैदराबाद की काया पलटने में ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा के साथ उनका भी अहम रोल रहा है। क्लासेन ने अपनी आतिशी बल्लेबाजी से टीम को काफी मैच जिताए हैं।

हो सकती है ये रणनीति टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी है कि हैदराबाद क्लासेन को रिलीज कर सकती है। कई दूसरी फ्रेंचाइजियों ने क्लासेन को अपनी खरीदने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल कर लिया है। हालांकि, ये हैदराबाद की एक रणनीति भी हो सकती है। क्लासेन के लिए फ्रेंचाइजी इस समय 23 करोड़ रुपये दे रही है। हो सकता है कि वह इस खिलाड़ी को रिलीज कर नीलामी में दोबारा उन्हें खरीदे और कम कीमत में अपने साथ जोड़ ले। उनको रिलीज करने से हैदराबाद के बाद नीलामी में जाने के लिए अच्छा खासा पैसा होगा।

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा गया है, "इस तरह की खबरें हैं और ये हैदराबाद का एक चालाकी भरा फैसला भी हो सकता है। नीलामी में 23 करोड़ की ज्यादा कीमत के साथ जाना उनको मौका देगा कि वह अपनी टीम के गैप को भर सकें जिसमें गेंदबाजी को मजबूत करना और मिडिल ऑर्डर को गहराई देना शामिल है। वह 15 करोड़ में क्लासेन को दोबारा खरीद सकते हैं। इसके बाद जो बैलेंस बचेगा उससे वो अच्छी खासी खरीदारी कर सकते हैं।"