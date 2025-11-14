Language
    IPL 2026 Trade: हैदराबाद ने मोहम्मद शमी को किया ट्रेड, अब इस टीम के लिए खेलेगा ये गेंदबाज, डील है डन!

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 03:47 PM (IST)

    टीम इंडिया से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को सनराइजर्स हैदराबाद ने ट्रेड करने का फैसला कर लिया है। पिछले साल हैदराबाद में गए शमी अपनी गेंदबाजी से प्रभाव नहीं छोड़ सके थे और इसी कारण फ्रेंचाइजी ने उन्हें दूसरी टीम को सौंपने का फैसला किया है। 

    मोहम्मद शमी को ट्रेड करेगी सनराइजर्स हैदराबाद

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईपीएल रिटेंशन और रिलीज का दौरा जारी है। फ्रेंचाइजियां अपनी जरूरत के हिसाब से खिलाड़ियों को रिलीज कर रही हैं। इस साल संजू सैमसन का राजस्थान रॉयल्स छोड़ चेन्नई सुपर किंग्स जाना तय लग रहा है। इस बीच एक और बड़े ट्रेड की सुगबुगाहट है। ये ट्रेड है मोहम्मद शमी का। शमी अभी तक सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल रहे थे, लेकिन फ्रेंचाइजी ने अब उन्हें किसी और टीम में भेजने का फैसला कर लिया है।

    शमी इस समय काफी चर्चा में रहे हैं और इसका कारण बीसीसीआई की सेलेक्शन कमेटी का उन्हें नेशनल टीम में नजरअंदाज करना है। शमी घरेलू क्रिकेट में लगातार खेल रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। फिर भी उन्हें टीम इंडिया में जगह नहीं मिल रही है।

    हो गई डील डन

    शमी को हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जायंट्स से ट्रेड करने का फैसला किया है। वेबसाइट ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक, लखनऊ शमी के लिए कोई खिलाड़ी नहीं दे रही बल्कि उनके लिए पूरी रकम अदा कर रही है जो 10 करोड़ है। इसी रकम में हैदराबाद ने शमी को पिछले साल खरीदा था। शमी पिछले साल हैदराबाद के लिए 14 मैच खेले थे जिनमें सिर्फ छह विकेट ही ले पाए थे। हालांकि, इससे पहले जब वह गुजरात टाइटंस में थे तब काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। उसी के दम पर हैदराबाद ने शमी को खरीदा था, लेकिन शमी ने निराश किया था।

    लखनऊ में दिखाएंगे दम

    शमी के आने से लखनऊ की गेंदबाजी को मजबूती मिलेगी। यहां वह टीम इंडिया के पूर्व गेंदबाजी कोच भरत अरुण के साथ होंगे। ये जोड़ी लखनऊ को काफी मजबूत बना सकती है। अरुण को लखनऊ ने अपना टैलेंट डेवलपमेंट का हेड बनाया है। लखनऊ के पास जो तीन भारतीय गेंदबाज हैं वो अभी फिटनेस की समस्या से जूझ रहे हैं। आवेश खान, मोहसिन खान और मयंक यादव इस समय अपनी चोटों पर काम कर रहे हैं। शमी के आने से टीम को मजबूती मिलेगी।

