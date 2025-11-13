IPL 2026 Retention: मुंबई इंडियंस ने चली एक और बड़ी चाल, GT के ऑलराउंडर को इतने करोड़ में कर लिया ट्रेड

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई इंडियंस ने रिटेनशन के पहले दो बड़ी ट्रेड की है। गुरुवार, 13 नवंबर को मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स से गेंदबाज ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को 2 करोड़ रुपये में ट्रेड किया। इसके बाद गुजरात टाइटन्स के बल्लेबाज ऑलराउंडर को ट्रेड कर खलबली मचा दी है।

शेरफेन रदरफोर्ड को आईपीएल 2026 से पहले गुजरात टाइटन्स से मुंबई इंडियंस में ट्रेड किया गया है। वेस्टइंडीज के बाएं हाथ के बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ड को मुंबई इंडियंस ने 2.6 करोड़ में अपने साथ जोड़ा। उनका MI फ्रेंचाइजी में वापसी हुई है।