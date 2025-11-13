IPL 2026 Retention: आईपीएल की पहली ट्रेड डील का एलान, मुंबई इंडियंस ने ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को 2 करोड़ में खरीदा

मेगा ऑक्शन में रहे थे अनसोल्ड

बता दें कि शार्दुल ठाकुर आईपीएल मेगा ऑक्शन 2025 में अनसोल्ड रहे थे। उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने चोटिल मोहसिन खान के बदले रिप्लेसमेंट के तौर पर 2 करोड़ रुपये में टीम में शामिल किया गया। साल 2024 में वह चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा थे। उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 करोड़ रुपये में साइन किया था। उस सीजन उन्होंने 9 मैच में कुल 5 विकेट लिए थे।

गौरलतब हो कि शार्दुल ठाकुर फिलहाल इंडिया टीम से बाहर चल रहे हैं। हालांकि, उन्हें घरेलू क्रिकेट में एक बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई। वह रणजी ट्रॉफी में मुंबई टीम के कप्तान हैं। उनके नेतृत्व में टीम अभी तक बढ़िया खेल रही है।