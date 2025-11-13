IPL 2026 Retention: आईपीएल की पहली ट्रेड डील का एलान, मुंबई इंडियंस ने ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को 2 करोड़ में खरीदा
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले सभी फ्रेंचाइजियां खिलाड़ियों के रिटेन और रिलीज की रणनीति तैयार कर रही हैं। इसी बीच आईपीएल टीमें के बीच ट्रेड भी शुरू हो गया है। संजू सैमसन और रवींद्र जडेजा के संभावित ट्रेड की खबरें चर्चा हैं। ऐसे में मुंबई इंडियंस ने अपने एक पुराने खिलाड़ी को वापस बुला लिया है।
दरअसल, मिनी ऑक्शन से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को लेकर ट्रेड हुआ है। अब शार्दुल ठाकुर फिर से मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे। मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स से ट्रेड कर लिया है। मुंबई के इस ऑलराउंडर को लखनऊ सुपर जायंट्स ने लीग के 18वें संस्करण के लिए चोट के कारण रिप्लेसमेंट के तौर पर 2 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा था।
2025 में किया ऐसा प्रदर्शन
शार्दुल ठाकुर ने पिछले सीजन लखनऊ के लिए 10 मैच खेले थे। शार्दुल ने लखनऊ के लिए 13 विकेट चटकाए थे। उन्होंने अभी तक आईपीएल में जिन भी फ्रेंचाइजी के लिए खेला है, उनके लिए एक उपयोगी खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने बार-बार शानदार प्रदर्शन किया है। इस ऑलराउंडर को 2 करोड़ रुपये पर मुंबई इंडियंस में ट्रेड किया गया है।
🚨 NEWS 🚨— IndianPremierLeague (@IPL) November 13, 2025
Shardul Thakur has been traded to @mipaltan from @LucknowIPL.
More Details 👉 https://t.co/drd5BdO3fS#TATAIPL | @imShard pic.twitter.com/fG7QcIP07U
मेगा ऑक्शन में रहे थे अनसोल्ड
बता दें कि शार्दुल ठाकुर आईपीएल मेगा ऑक्शन 2025 में अनसोल्ड रहे थे। उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने चोटिल मोहसिन खान के बदले रिप्लेसमेंट के तौर पर 2 करोड़ रुपये में टीम में शामिल किया गया। साल 2024 में वह चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा थे। उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 करोड़ रुपये में साइन किया था। उस सीजन उन्होंने 9 मैच में कुल 5 विकेट लिए थे।
गौरलतब हो कि शार्दुल ठाकुर फिलहाल इंडिया टीम से बाहर चल रहे हैं। हालांकि, उन्हें घरेलू क्रिकेट में एक बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई। वह रणजी ट्रॉफी में मुंबई टीम के कप्तान हैं। उनके नेतृत्व में टीम अभी तक बढ़िया खेल रही है।
