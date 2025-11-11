स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा इस समय चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। खबरें तेज हैं कि आगामी आईपीएल से पहले जडेजा को चेन्‍नई सुपरकिंग्‍स से राजस्‍थान रॉयल्‍स में ट्रेड किया जाएगा। विभिन्‍न रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएसके और आरआर प्रबंधन ट्रेड डील के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। ऐसे में रवींद्र जडेजा अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी राजस्‍थान रॉयल्‍स के साथ जुड़ेंगे जबकि संजू सैमसन चेन्‍नई सुपरकिंग्‍स का हिस्‍सा बनेंगे। अगर यह ट्रेड डील तय हो गई और सभी बातें पूरी होती हैं तो आईपीएल में सबसे बड़ा बातचीत का मुद्दा बनेगा। भले ही जडेजा इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेड डील के कारण छाए हुए हो, लेकिन क्‍या आपको पता है कि उन पर टूर्नामेंट के एक सीजन का बैन लगा था?

जडेजा पर लगा था बैन 36 साल के रवींद्र जडेजा ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत राजस्‍थान रॉयल्‍स से की थी। वो 2008 और 2009 में रॉयल्‍स फ्रेंचाइजी का हिस्‍सा थे, लेकिन 2010 में उन पर एक साल का बैन लग गया था। ऐसा इसलिए क्‍योंकि उन्‍होंने राजस्‍थान रॉयल्‍स को धोखे में रखा और कथित तौर पर मुंबई इंडियंस के साथ ट्रेड डील करने की खुद से कोशिश की।

तब जडेजा ने भारत के लिए केवल 19 वनडे और पांच टी20 इंटरनेशनल मैच खेले थे। वो अनुबंध से बाहर भी हो गए थे क्‍योंकि निर्णायक स्‍क्‍वाड की तय समयसीमा गुजर चुकी थी। तत्‍कालीन आईपीएल कमिश्‍नर ललित मोदी ने पुष्टि की थी कि जडेजा को दूसरी फ्रेंचाइजी के साथ बातचीत करने के सजा दी गई थी।

मोदी ने बयान में क्‍या कहा मोदी ने बयान जारी करके कहा था, 'आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने बीसीसीआई अध्यक्ष के समक्ष रवींद्र जडेजा के प्रतिनिधित्व और राजस्थान रॉयल्स के एक और प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए किए गए उचित विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया है।'

इसमें आगे कहा गया, 'आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल द्वारा निर्धारित खिलाड़ी दिशानिर्देश सर्वोपरि हैं और सभी खिलाड़ियों को इनका कड़ाई से पालन करना होगा। हम किसी भी खिलाड़ी को किसी भी तरह से किसी भी टीम या आईपीएल/बीसीसीआई से खेलते या ब्लैकमेल करते हुए बर्दाश्त नहीं करेंगे।'