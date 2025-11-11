चेन्नई सुपर किंग्स के हुए संजू सैमसन, फ्रेंचाइजी की बधाई वाली पोस्ट ने कर दिया सबसे बड़े ट्रेड को कंफर्म!
संजू सैमसन को लेकर खबरें हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स उन्हें रवींद्र जडेजा और सैम करन से राजस्थान से ट्रेड कर सकती है। इन अटकलों को चेन्नई ने अपनी एक पोस्ट से हवा दी है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन को लेकर रिपोर्ट्स हैं कि वह अगले आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की पीली जर्सी में दिखाई दे सकते हैं। अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स में ही ये बात कही है और बताया गया है कि इस ट्रेडिंग में महज औपचारिकता बाकी है। इस बीच चेन्नई सुपर किंग्स की एक पोस्ट ने भी इस बात की लगभग पुष्टि कर दी है कि संजू अब उसके हो गए हैं।
संजू ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत राजस्थान से ही की थी। इसके बाद जब साल 2016 और 2017 में फ्रेंचाइजी बैन हुई थी वह दिल्ली फ्रेंचाइजी में चले गए और राजस्थान की वापसी के साथ वापस भी आ गए। साल 2022 से वह टीम की कप्तानी कर रहे हैं।
चेन्नई ने दी बधाई
संजू को मंगलवार को चेन्नई ने बधाई दी है। संजू का आज यानी 11 नवंबर को जन्मदिन है और ऐसे में चेन्नई ने उन्हें बधाई दी है। जिस अंदाज में चेन्नई ने संजू को बधाई दी है उसे देख ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि संजू अब पांच बार की चैंपियन के हो गए हैं। चेन्नई ने संजू की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, "तुम्हें और मजबूती मिले संजू! आपको सुपर बर्थडे की शुभकामनाएं।"
चेन्नई की इस पोस्ट से अटकलें और मजबूत हो गई हैं कि आईपीएल फ्रेंचाइजियां दूसरी टीमों के कप्तान को बहुत ही कम बधाई देती हैं। संजू के बदले राजस्थान रवींद्र जडेजा और सैम करन को ट्रेड कर सकती है।
क्या बनेंगे कप्तान?
संजू के चेन्नई जाने की खबरों के साथ-साथ एक सवाल भी है। वो सवाल ये है कि क्या संजू चेन्नई के अगले कप्तान होंगे? यूं तो ऋतुराज गायकवाड़ इस समय टीम के कप्तान हैं। वह पिछले सीजन में चोटिल हो गए थे और इसी कारण एमएस धोनी ने दोबारा कप्तानी संभाली थी। अगर संजू आते हैं तो टीम को एक कप्तानी विकल्प मिलेगा। संजू टीम के लंबे समय के कप्तान के रूप में भी देखे जा सकते हैं और अगर गायकवाड़ की जगह वह कप्तानी करें तो इसमें हैरानी भी नहीं होगी।
