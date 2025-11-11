Ravindra Jadeja की विदाई, Sanju Samson की CSK में एंट्री! IPL 2026 Trading डील को लेकर सामने आई बड़ी रिपोर्ट
IPL 2026 Trading: चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2026 के लिए रवींद्र जडेजा और संजू सैमसन को स्वैप करने पर विचार कर रही हैं। क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, यह ट्रेडिंग डील लगभग फाइनल है, जिसमें सीएसके सैम करन को भी शामिल कर सकती है। तीनों खिलाड़ियों ने कथित तौर पर सहमति दे दी है, लेकिन बीसीसीआई को अभी तक इसकी आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IPL 2026 Trading: चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमें रवींद्र जडेजा और संजू सैमसन को स्वैप करने पर विचार कर रही हैं। ये ट्रेडिंग डील लगभग फाइनल होने की कगार पर है।
सीएसके ने संजू सैमसन को अपने साथ जोड़ने के लिए दो खिलाड़ियों की टीम से विदाई करने का मन बना लिया है। क्रिकबज की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, आईपीएल के ट्रेड नियमों के अनुसार इस ट्रेड की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
IPL 2026 Trading: जडेजा-संजू को लेकर ट्रेडिंग डील
दरअसल, आमतौर पर आईपीएल (IPL 2026 Trading) में किसी ऐसी ट्रे़ड को पूरा होने में 48 घंटे का समय लग जाता है। इसी वजह से इस ट्रेड डील (IPL Trading Deal) की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। नियम के अनुसार, ये ट्रेड की जानकारी बीसीसीआई (BCCI) को दी जाएगी और उसके अप्रूव के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन ऐसी जानकारी सामने आई है कि फ्रेंचाइजी ने बीसीसीआई को इसकी जानकारी नहीं दी है।
क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार CSK और RR ने तीनों खिलाड़ियों (जडेजा (Ravindra Jadeja, संजू सैमसन (Sanju Samson) और सैम करन (Sam Curran)) से सहमति ले ली है। एक फ्रेंचाइजी अधिकारी ने बताया कि तीनों ने दस्तावेजों पर साइन कर दिए हैं, लेकिन यह प्रक्रिया पूरी होने में थोड़ा समय लगेगा।
BCCI के पास नहीं पहुंचा मामला
वहीं, सोमवार यानी 10 नवंबर की शाम तक दोनों टीमों ने IPL या BCCI को आधिकारिक रूप से सूचना नहीं दी थी। बोर्ड के एक बड़े अधिकारी ने भी कहा कि यह मामला अभी उनके पास नहीं पहुंचा है।
IPL Trade Rules के अनुसार प्रक्रिया:-
- किसी भी खिलाड़ी को ट्रेड करने के लिए टीम पहले BCCI को EOI देती है।
- BCCI फिर दूसरी टीम से संपर्क करता है, जिसे जवाब देने के लिए 48 घंटे मिलते हैं।
- अगर दूसरी टीम बातचीत के लिए तैयार हो, तो खिलाड़ी की सहमति ली जाती है।
- इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में बढ़ोतरी/कमी पर बातचीत हो सकती है।
- ये पूरी प्रक्रिया और BCCI की मंजूरी के बाद ही ट्रेड फाइनल होता है।
सैम करन के मामले में एक्ट्रा नियम
सैम करन विदेशी खिलाड़ी हैं, इसलिए ईसीबी की तरफ से NOC की जरूरत पड़ सकती है। बिना इसके विदेशी खिलाड़ी का ट्रेड मंजूर नहीं किया जा सकता।
जडेजा-संजू का सीधे होगा स्वैप
रवींद्र जडेजा और संजू सैमसन दोनों को पिछले आईपीएल सीजन में टीमों ने 18 करोड़ के लिए रिटेन किया था। ऐसे में दोनों का सीधा स्वैप हो जाएगा, लेकिन सैम करन को CSK ने पिछले मेगा ऑक्शन में 2.4 करोड़ रुपये में खरीदा था।
बता दें RR ने पहले CSK से डेवॉल्ड ब्रेविस और फिर मथीशा पथिराना को ट्रेड में देने के लिए कहा था, लेकिन CSK ने इनकार किया। इसके बाद सैम करन का नाम सामने आया।
