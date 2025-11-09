Language
    IPL 2026 Trading: संजू सैमसन के बदले रवींद्र जडेजा- सैम करन को ट्रेड कर सकती है राजस्थान

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 11:36 PM (IST)

    आईपीएल-2026 से पहले लीग के इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेड देखने को मिल सकता है। राजस्थान रॉयल्स के दिग्गज बल्लेबाज संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स में जा सकते हैं। चेन्नई ने उनमें दिलचस्पी दिखाई है। 

    राजस्थान रॉयल्स के कप्तान हैं संजू सैमसन

    पीटीआई, नई दिल्ली: आईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स अपने कप्तान संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार आलराउंडर्स रवींद्र जडेजा और सैम करन के बदले ट्रेड करने की योजना बना रही है। संजू सैमसन ने अपने आईपीएल करियर का अधिकांश हिस्सा राजस्थान रॉयल्स के साथ बिताया है और 2021 से वह टीम के पूर्णकालिक कप्तान हैं।

    पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि फ्रेंचाइजी 30 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज सैमसन को अपनी टीम में शामिल करने में रुचि रखती है। सैमसन भारतीय टी20 टीम के भी नियमित सदस्य हैं।

    सीएसके ने दिखाई दिलचस्पी

    अधिकारी ने कहा कि सभी जानते हैं कि हम संजू को अपनी टीम में लाने के इच्छुक हैं। हमने ट्रेडिंग विंडो के दौरान उन्हें खरीदने में अपनी रुचि व्यक्त की है। राजस्थान ने अभी पुष्टि नहीं की है। फिलहाल उनका प्रबंधन विकल्पों पर विचार कर रहा है। हमें उम्मीद है कि संजू सीएसके के लिए खेलेंगे। संजू सैमसन 2008 के आईपीएल विजेता राजस्थान रॉयल्स के साथ कुल 11 सीजन से जुड़े रहे हैं। इस साल के टूर्नामेंट के बाद उन्होंने यह संकेत दिया था कि वे बदलाव चाहते हैं और फ्रेंचाइजी से रिलीज होने की इच्छा रखते हैं।

    चेन्नई और जडेजा का साथ

    रवींद्र जडेजा ने अपने करियर का अधिकांश समय चेन्नई सुपर किग्स की ओर से खेला है। उन्होंने टीम के लिए न सिर्फ एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में प्रदर्शन किया, बल्कि 2022 सीजन से पहले एमएस धौनी के कप्तानी छोड़ने के बाद उन्हें कप्तान भी बनाया गया था। 27 वर्षीय इंग्लिश आलराउंडर सैम करन चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स, दोनों फ्रेंचाइजियों का हिस्सा रह चुके हैं। खिलाड़ियों की लिखित सहमति मिलने के बाद दोनों टीमों को अंतिम समझौते पर पहुंचना होगा, जिसके बाद में आईपीएल की गवर्निंग बाडी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।