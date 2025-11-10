स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली । आईपीएल ट्रेड विंडो का क्रेज छाया हुआ है। क्रिकेट जगत में एक ब्‍लॉकबस्‍टर डील पर सभी का ध्‍यान अटका हुआ है। चेन्‍नई सुपरकिंग्‍स और राजस्‍थान रॉयल्‍स खिलाड़‍ियों की अदला-बदली कर सकती हैं, जिसमें संजू सैमसन, रवींद्र जडेजा और सैम करन का नाम शामिल है।

माना जा रहा है कि अगर यह डील सफल हुई तो सैमसन सीएसके का हिस्‍सा बनेंगे और जडेजा व करन रॉयल्‍स से जुड़ेंगे। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर मोहम्‍मद कैफ ने आग में घी डालने वाला काम करते हुए दावा किया कि इस पहल के पीछे एमएस धोनी का दिमाग हो सकता है, जो संभवत: अपना आखिरी आईपीएल खेलते हुए नजर आएंगे।

अपने यूट्यूब चैनल पर बातचीत करते हुए कैफ ने कहा कि धोनी अपनी रणनीतिक स्‍पष्‍टता के लिए जाने जाते हैं। वो जडेजा जैसे मैच विजयी खिलाड़ी से अलग होकर सैमसन के रूप में लंबे समय के लीडर को सुरक्षित कर सकते हैं।

कैफ ने जडेजा ने 2022 में असफल कप्‍तानी कार्यकाल को याद किया, जब चेन्‍नई सुपरकिंग्‍स शुरुआती आठ मैचों में केवल एक जीत दर्ज कर पाई थी। फिर धोनी ने आधे सीजन में टीम की कमान संभाली थी।

कैफ ने क्‍या कहा

दोनों खिलाड़‍ियों ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत 2008 में की। सीएसके से जुड़ने के बाद धोनी ने कभी फ्रेंचाइजी नहीं छोड़ी। अगर यह ट्रेड हुआ तो धोनी का आखिरी आईपीएल सीजन हो सकता है। संभव है कि वो पूरा सीजन भी नहीं खेले। अगर संजू सैमसन टीम और प्रबंधन में अच्‍छी तरह बस गए तो धोनी उन्‍हें अधिकार दे सकते हैं।

धोनी के उत्‍तराधिकारी की तलाश

कैफ ने ध्‍यान दिलाया कि सीएसके की टीम धोनी के उत्‍तराधिकारी की तलाश में जुटी हुई है। जडेजा को जब कप्‍तानी मिली तो उन्‍होंने निराश किया। कैफ ने कहा, 'जडेजा ने कप्‍तानी में हाथ आजमाया, लेकिन वो सहज नहीं दिखे। आईपीएल में हर कोई कप्‍तानी नहीं कर सकता। धोनी के लंबे समय का दृष्टिकोण स्‍पष्‍ट लगता है। वो भविष्‍य का कप्‍तान लाने के लिए जडेजा को खोने को तैयार हैं।'

अगर यह ट्रेड सफल रहा तो चेन्‍नई सुपरकिंग्‍स में नए युग की शुरुआत होगी। संभ है कि धोनी के आईपीएल करियर पर विराम लग जाएगा।