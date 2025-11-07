अभी आईपीएल से संन्यास नहीं लेंगे माही, अगला सीजन खेलेंगे Dhoni; CSK के सीईओ ने किया एलान

जेएनएन, नई दिल्ली। महेंद्र सिंह धोनी अभी आईपीएल से संन्यास लेने के मूड में नहीं हैं। चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के दिग्गज धोनी अगले सीजन में भी टीम का हिस्सा रहेंगे और यह पुष्टि सीएसके के सीईओ कासी विश्वनाथन ने की है। विश्वनाथन ने क्रिकबज से बातचीत में कहा, हां धोनी ने हमें यह बताया है कि वह अगले सीजन में टीम की ओर से खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे।

धोनी की तरह ही विश्वनाथन भी 2008 से टीम के साथ जुड़े हुए हैं और टीम के मालिक एन. श्रीनिवासन के करीबी माने जाते हैं। पिछले कुछ सालों से हर सीजन से पहले धोनी के खेलने को लेकर अटकलें लगाई जाती रही हैं, लेकिन अब विश्वनाथन के बयान ने इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। कम से कम 2026 के सीजन तक।

बेहद खराब रहा पिछला सीजन टीम का पिछला सत्र बेहद निराशाजनक रहा था और चेन्नई अंकतालिका में सबसे नीचे रही और ऋतुराज गायकवाड़ की अनुपस्थिति में धोनी ने खुद टीम की कप्तानी की थी। ऐसे में माना जा रहा है कि धोनी एक बेहतर अंत के साथ अपना करियर खत्म करना चाहते हैं। अगर धोनी अगले सीजन में खेलते हैं तो सीएसके के लिए उनका 17वां और आईपीएल में कुल 19वां सीजन होगा।

पांच बार बने हैं चैंपियन 2008 में लीग की शुरुआत से अब तक वह केवल दो सीजन ही नहीं खेले थे, जब फ्रेंचाइजी पर प्रतिबंध था। धोनी ने अब तक 248 मैचों में 4,865 रन बनाए हैं और पांच बार 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में टीम को खिताबी जीत दिलाई है। इस बीच, चेन्नई ने राजस्थान रायल्स के साथ संजू सैमसन के ट्रेड को लेकर फिर चर्चा शुरू की है।