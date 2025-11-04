पाकिस्तान दौरे से बाहर हुआ एमएस धोनी का चेला, टीम की टेंशन में दोगुना इजाफा!
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी को अपना गुरू मानने वाले एक खिलाड़ी को चोट लग गई है जिसके चलते वह पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेल पाएंगे। बोर्ड ने उन्हें आराम देने का फैसला किया है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी के शागिर्द माने जाने वाले युवा तूफानी बल्लेबाज का पाकिस्तान के खिलाफ खेलना नामुमकिन हो गया है। चोट के चलते वह इस टीम के खिलाफ नहीं खेल पाएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स में धोनी के साथ खेलने वाले साउथ अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस चोटिल हो गए हैं और इसी कारण वह पाकिस्तान के खिलाफ आने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज में नहीं खेल पाएंगे।
ब्रेविस को कंधे में चोट लगी है और इसी कारण वह सीरीज से बाहर हैं। पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए तीसरे टी20 में उन्हें चोट लगी थी। फील्डिंग करते हुए वह अपना कंधा चोटिल करा बैठे थे। मेडिकल जांच के बाद पता चला है कि उनको आराम की जरूरत है। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत आज से हो गई है।
भारत दौरे पर आएंगे स्टब्स?
पाकिस्तान के दौरे के बाद साउथ अफ्रीका को भारत का दौरा करना है और इस दौरे के लिए डेवाल्ड ब्रेविस का फिट होना काफी जरूरी है। इसी को देखते हुए टीम मैनेजमेंट इस युवा तूफानी बल्लेबाज को लेकर कोई रिस्क नहीं ले रहा है। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने एक बयान में लिखा है कि ब्रेविस मेडिकल टीम की निगरानी में हैं। बोर्ड ने बताया है कि पूरा ध्यान उनके भारत दौरे के लिए फिट होने पर है जहां साउथ अफ्रीका को दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है।
बोर्ड ने बयान में बताया, "डेवाल्ड ब्रेविस पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनको कंधे में चोट लगी है। उनको शनिवार को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए तीसरे टी20 मैच में कंधे में चोट लगी थी। ब्रेविस मेडिकल टीम की निगरानी में रहेंगे और भारत दौरे की तैयारी करेंगे। वनडे सीरीज के लिए उनके रिप्लेसमेंट का एलान जल्दी किया जाएगा।"
आईपीएल में मचाया था धमाल
आईपीएल-2025 की नीलामी में ब्रेविस को खरीदार नहीं मिला था। हालांकि, चेन्नई में वह गुरजपनीत सिंह के रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे और फिर ऐसी बल्लेबाजी की थी कि सभी हैरान रह गए थे। इससे पहले वह मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके थे। बेबी डिविलियर्स के नाम से मशहूर ब्रेविस ने चेन्नई के लिए छह मैच खेले थे और 225 रन बनाए थे। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 180 का था और औसत 37.50 का। उन्होंने दो अर्धशतकीय पारियां खेली थीं।
अभी तक ब्रेविस ने आईपीएल में 16 मैच खेले हैं और 153.20 की स्ट्राइक रेट से 455 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका औसत 28.44 का रहा और उनके बल्ले से सिर्फ दो ही अर्धशतक निकले जो उन्होंने चेन्नई की जर्सी में मारे थे। ब्रेविस ने कई बार इस बात को कूबला है कि धोनी ने उनकी काफी मदद की है और उन्हें निखारा है।
