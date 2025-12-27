स्पिनर का ये एक्शन देखकर चकरा जाएगा आपका सिर, कुछ ही देर में वायरल हो गया वीडियो
वायरल वीडियो में एक गेंदबाज एक्शन के बीच में ही अपना हाथ बदलता है और अंत में दूसरे हाथ से गेंद फेंकता है। गेंदबाज ने बाएं हाथ के स्पिनर की तरह रन-अप श ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। क्रिकेट के मैदान से आए दिन कई वीडियो सामने आते हैं। कभी फैन मैदान में घुस जाता है तो कभी बल्लेबाज-गेंदबाज के नोक झोंक हो जाती है। कभी कोई बैटर अतरंगी शॉट लगाता है तो कभी दर्शकों की हरकतें चर्चा का विषय बनती हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें स्पिनर का ये एक्शन देखकर अपका सर चकरा जाएगा। क्रिकेट प्रेमी इस वीडियो को देखकर हैरान हैं।
वायरल वीडियो में एक गेंदबाज एक्शन के बीच में ही अपना हाथ बदलता है और अंत में दूसरे हाथ से गेंद फेंकता है। गेंदबाज ने बाएं हाथ के स्पिनर की तरह रन-अप शुरू किया, लेकिन अचानक अपना एक्शन बदलकर दाहिने हाथ से गेंद फेंकी। एक्शन में आए इस बदलाव को बैटर समझ नहीं पाया और भ्रमित हो गया। ऐसे में उन्हें अपना विकेट गंवाना पड़ा। बैटर ने आगे बढ़कर शॉट लगाने का प्रयास किया और विकेटकीपर ने स्टंप उड़ा दिया।
क्रिकेट के गलियारों में अब इस एक्शन की खूब चर्चा हो रही है। कुछ लोगों ने तो इसे "अब तक का सबसे बेहतरीन बॉलिंग एक्शन" तक कह दिया। एक्स पर एक यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए मजेदार कैप्शन लिखा। प्रशांत नायर नाम के इस यूजर ने लिखा, पिता चाहते थे कि वह क्रिकेटर बने। माता चाहती थीं कि वह डांसर बने। और वह ये बना। इस वीडियो पर एक्स यूजर जमकर कमेंट कर रहे हैं।
Father wanted him to be cricketer. Mother wanted him to be a dancer.— D Prasanth Nair (@DPrasanthNair) December 25, 2025
This is what he became #thursdayvibes pic.twitter.com/St3YBcZlQ6
यह भी पढ़ें- Vijay Hazare Trophy खेलकर मालामाल हुए विराट कोहली और रोहित शर्मा! BCCI से मिल रही तगड़ी सैलरी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।