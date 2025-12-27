स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। क्रिकेट के मैदान से आए दिन कई वीडियो सामने आते हैं। कभी फैन मैदान में घुस जाता है तो कभी बल्‍लेबाज-गेंदबाज के नोक झोंक हो जाती है। कभी कोई बैटर अतरंगी शॉट लगाता है तो कभी दर्शकों की हरकतें चर्चा का विषय बनती हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें स्पिनर का ये एक्‍शन देखकर अपका सर चकरा जाएगा। क्रिकेट प्रेमी इस वीडियो को देखकर हैरान हैं।

वायरल वीडियो में एक गेंदबाज एक्शन के बीच में ही अपना हाथ बदलता है और अंत में दूसरे हाथ से गेंद फेंकता है। गेंदबाज ने बाएं हाथ के स्पिनर की तरह रन-अप शुरू किया, लेकिन अचानक अपना एक्शन बदलकर दाहिने हाथ से गेंद फेंकी। एक्शन में आए इस बदलाव को बैटर समझ नहीं पाया और भ्रमित हो गया। ऐसे में उन्‍हें अपना विकेट गंवाना पड़ा। बैटर ने आगे बढ़कर शॉट लगाने का प्रयास किया और विकेटकीपर ने स्‍टंप उड़ा दिया।