सौरव गांगुली फिर बने कैब के अध्यक्ष, ईडन गार्डन्स स्टेडियम को बदलने का किया वादा

पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने छह साल के अंतराल के बाद दोबारा बंगाल क्रिकेट संघ (कैब) के अध्यक्ष बने हैं। गांगुली बीसीसीआई अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सीएबी में वापसी के बाद गांगुली ने कुछ वादे किए हैं जिनमें कोलकाता के ऐतिहासिक स्टेडियम ईडन गार्डन्स स्टेडियम को बदलने का वादा भी शामिल है।

पीटीआई, कोलकाता: पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने छह साल के अंतराल पर बंगाल क्रिकेट संघ (कैब) के अध्यक्ष के रूप में अपनी वापसी पर सोमवार को ईडन गार्डेंस की क्षमता को बढ़ाकर एक लाख के करीब करने के साथ अगले साल के टी20 विश्व कप के महत्वपूर्ण मैचों की मेजबानी हासिल करने को अपनी शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल किया।

गांगुली को सोमवार को कैब की 94वीं वार्षिक आम बैठक में निर्विरोध चुना गया। वह इससे पहले 2015 से 2019 तक कैब अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। गांगुली ने किया वादा उन्होंने यह भी वादा किया कि 14 नवंबर को जब भारत विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी करेगा तो ईडन गार्डेंस में टेस्ट क्रिकेट की वापसी सुचारू रूप से सुनिश्चित करेंगे। गांगुली 2019 से 2022 तक बीसीसीआइ अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। इस 53 साल के पूर्व बल्लेबाज ने अपने बड़े भाई स्नेहाशीष गांगुली का स्थान लिया, जिन्हें छह साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद पद छोड़ना पड़ा।