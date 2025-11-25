स्मृति-पलाश ही नहीं, इन लोगों ने भी टाली अपनी शादी, एक तो है आईपीएल चैंपियन

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना की शादी 23 नवंबर को म्यूजिक कम्पोजर पलाश मुच्छल से होनी थी, लेकिन इस शादी को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया है। इसका कारण मंधाना के पिता की तबीयत का खराब होना बताया गया था। ये पहली बार नहीं था जब किसी क्रिकेटर की शादी पोस्टपोन कर दी गई है। पहले भी ऐसा हो चुका है।

मंधाना की शादी को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया है। ये बात उनके मैनेजर तूहीन मीश्रा ने मीडिया में आकर बताई थी। सोमवार सुबह पलाश की भी तबीयत हो गई थी। अभी तक शादी की दूसरी तारीख नहीं आई है। इस बीच पलाश की बहन और गायिका पलक मुच्छल ने दोनों परिवार की प्राइवेसी का सम्मान करने का आग्रह किया है। हम आपको उन क्रिकेटरों की शादी के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी शादी हाल ही में टली थी।

रिंकू सिंह और प्रिया सरोज भारतीय टीम के खिलाड़ी और आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलने वाले रिंकू सिंह की शादी समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज से वाराणसी में 19 नवंबर को होनी थी, लेकिन रिंकू की क्रिकेट प्रतिबद्धताओं के कारण इस शादी को टाल दिया गया था। इन दोनों ने इस साल आठ जून को सगाई की थी।