    'अगर मैं खाई तो सिर्फ मम्मी की खुशी के लिए...', Smriti Mandhana का खुलासा; बताया क्यों नहीं होती Sugar Cravings

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 04:58 PM (IST)

    Smriti Mandhana Zero Sugar Cravings: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना ने कुछ समय पहले ये खुलासा किया कि उन्हें अब मीठा ख ...और पढ़ें

    Smriti Mandhana को अब नहीं होती Sugar Cravings

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Smriti Mandhana No Sugar Cravings: मीठा खाने की क्रेविंग से काफी सारे लोग परेशान रहते हैं। ज्यादा मात्रा में मीठा डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारी को न्योता देता है और साथ ही मोटापा और शरीर में इंफ्लेमेशन जैसी समस्या पैदा करने लगता है। आप और मुझ जैसे आप लोग ही नहीं, बल्कि क्रिकेटर्स, सेलिब्रेटी भी शुगर क्रेविंग को लेकर परेशान रहते हैं। 

    इसको लेकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना का बयान काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रहीं हैं कि उन्हें अब शुगर क्रेविंग नहीं होती। ये बात उन्होंने मशहूर खेल कमेंटेटर जतिन सप्रू (Jatin Sapru) के यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहीं थी।

    Smriti Mandhana को अब नहीं होती Sugar Cravings

    दरअसल, स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana Wedding Called Off) इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में बनीं हुई हैं। 23 नवंबर 2025 को उनकी शादी बॉलीवुड म्यूजिक कम्पोजर पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) से होनी थी, लेकिन उसी दिन उनके पिता को हार्ट अटैक आया और शादी को टाल दिया गया। इसके बाद पलाश का नाम कोरियोग्राफर मैरी डि कोस्टा के साथ जुड़ने लगा।

    सनसनी तो तब मची जब पलाश और मैरी का एक फर्लटी चैट वायरल हो गया। इस चैट के लीक होने के बाद ये कहा जाने लगा कि पलाश ने स्मृति को चीट किया। इन सबके बाद स्मृति और पलाश ने 7 दिसंबर 2025 को इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर कर अपनी शादी कैंसिल होने की जानकारी दी और फैंस से प्राइवेसी की अपील की।

    स्मृति की शादी टूटने के बाद उनसे जुड़े सभी पुराने बयान और वीडियो फिर से तेजी से वायरल हो रहे हैं। फैंस उन सभी वीडियो को उत्सुक होकर देख रहे हैं जो स्मृति ने शादी से पहले किसी इंटरव्यू में कहे। इस बीच मशहूर खेल कमेंटेटर के यूट्यूब चैनल पर दो हफ्ते पहले शेयर की गई वीडियो की भी चर्चा हो रही है। इस वीडियो में जतिन सप्रो (Jatin Sapru) स्मृत के घर जाकर उनसे मुलाकात और उनसे काफी बातचीत करते हैं।

    यूट्यूबर जतिन सप्रू को दिए एक इंटरव्यू में स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana Zero Sugar Cravings Statement) ने बताया था कि उन्हें अब शुगर क्रेविंग नहीं होती। उन्होंने कहा,

     

    ऐसा नहीं कि मैं बहुत गलत खाना खाती थी, लेकिन चीनी (शुगर) जैसी चीज थी जिसे छोड़ना मेरे लिए मुश्किल था। अब मुझे खाने की इच्छा नहीं होती। अब अगर मैं खाती हूं तो सिर्फ मम्मी की खुशी के लिए खाती हूं।


    स्मृति मंधाना

    उन्होंने कहा कि सिर्फ जब वो अपने घर सांगली में होती हैं और कोई खास मौका होता है, तब ही मीठा खाती हैं। स्मृति ने वीडियो में ये भी बताया,

    मैं बस मम्मी की खुशी के लिए खाती हूं, इसलिए नहीं कि मुझे खुद खाने का मन हो। मां कहती थीं, बेटा, ये मैंने नई मिठाई बनाई है। जैसे अगर उन्होंने नई जलेबी बनाना सीखा है, तो उनकी खुशी के लिए, क्योंकि अब मैं सांगली में नहीं रहती, टूर पर रहती हूं। तो शायद एक-दो जलेबी खा लूं बस उनकी खुशी के लिए

    स्मृति मंधाना