प्यार हुआ इकरार हुआ और अब इनकार, ऐसी रही स्मृति मंधाना के रिश्ते की टाइमलाइन

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्‍तान स्मृति मंधाना ने रविवार को पुष्टि की है कि संगीतकार पलाश मुच्छल के साथ उनकी शादी रद हो गई है। मंधाना और पलाश की शादी को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं, जिस पर अब विराम लग गया है। मंधाना ने इंस्‍टाग्राम पोस्‍ट पर फैंस को शादी रद होने की जानकारी दी। साथ ही निजता का सम्‍मान करने की अपील भी की।

उन्होंने लिखा, "मुझे यह स्पष्ट करना है कि शादी रद कर दी गई है। मैं इस मामले को यहीं समाप्त करना चाहती हूं और आप सभी से भी ऐसा ही करने का अनुरोध करती हूं। पिछले कुछ सप्‍ताह में मेरे जीवन को लेकर काफी अटकलें लगाई गई हैं और मुझे लगता है कि इस समय मेरे लिए खुलकर बोलना जरूरी है।"

रिश्ते की टाइमलाइन जुलाई 2024 मंधाना और पलाश मुच्छल ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट साझा करके अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया, जिसमें पांच साल एक साथ मनाए गए केक को दिखाया गया था, जिसमें "5" अंकित था। अक्टूबर 2025 एक प्रेस इवेंट में पलाश ने शादी का संकेत देते हुए कहा, "वह जल्द ही इंदौर के दमाद बन जाएंगे।" यह बयान फैंस के बीच वायरल हो गया। नवंबर 2025 पलाश ने मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में मंधाना को प्रपोज किया। भारत की महिला टीम ने इसी मैदान पर विश्व कप जीता था। पलाश का अंदाज बेहद फिल्‍मी था। मंधाना को आंखों में पट्टी बांधकर ग्राउंड पर लाया गया। पलाश ने घुटने पर बैठकर मंधाना को शादी के लिए प्रपोज किया।

View this post on Instagram A post shared by Palaash Muchhal (@palash_muchhal) मिड नवंबर 2025 शादी के पहले की रस्‍में शुरू हुईं। 21 नवंबर को हल्‍दी सेरेमनी की तस्‍वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुईं। श्रेयंका पाटिल, रेणुका सिंह, शिवाली शिंदे, शेफाली वर्मा, ऋचा घोष, राधा यादव और जेमिमा समेत कई लोग इस समारोह में शामिल हुए। इसके बाद 22 नवंबर को मेहंदी की रस्‍म हुई।