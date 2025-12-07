Smriti Mandhana Wedding Called Off: स्मृति-पलाश की शादी रद, महिला क्रिकेटर ने खुद स्टोरी शेयर कर दी जानकारी

पिछले कुछ हफ्तों से मेरी निजी जिंदगी को लेकर काफी तरह की बातें और अटकलें लगाई जा रही हैं। मुझे लगता है कि अब इस बारे में बोलना जरूरी है। मैं बहुत निजी स्वभाव की इंसान हूं और अपनी निजी जिंदगी को निजी ही रखना चाहती हूं, लेकिन मैं यह साफ करना चाहती हूं कि शादी अब रद्द हो चुकी है। मैं यहीं इस विषय को समाप्त करना चाहती हूं और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया इस बात का सम्मान करें। दोनों परिवारों की प्राइवेसी का ख्याल रखें और हमें थोड़ा समय और स्पेस दें, ताकि हम अपनी भावनाओं को समझ सकें और आगे बढ़ सकें। मेरा मानना है कि हम सभी की जिंदगी में एक बड़ी वजह और उद्देश्य होता है, और मेरे लिए वह हमेशा अपने देश का प्रतिनिधित्व करना रहा है। मैं भारत के लिए खेलते रहना चाहता हूं, मैच जीतना चाहता हूं और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रॉफी देश के नाम करना चाहता हूँ। यही मेरा फोकस है और हमेशा रहेगा। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। अब आगे बढ़ने का समय है।