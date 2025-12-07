Smriti Mandhana Wedding Called Off: स्मृति-पलाश की शादी रद, महिला क्रिकेटर ने खुद स्टोरी शेयर कर दी जानकारी
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Smriti Mandhana Wedding Called Off: भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और उनकी लॉन्ग टाइम ब्वॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल की शादी रद हो गई है। ये जानकारी भारतीय महिला टीम की उप-कप्तान स्मृति ने खुद इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी शेयर कर दी।
मालूम हो कि स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल (Smriti Mandhana Palash Muchhal Wedding Called Off ) की शादी 23 नवंबर 2025 को होनी थी, लेकिन उसी दिन महिला क्रिकेटर के पिता को माइनर हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से उनकी शादी को टाल दिया गया था, लेकिन मंधाना ने बयान जारी कर ये स्पष्ट कर दिया कि शादी रद कर दी गई है।
Smriti Mandhana ने लंबा बयान जारी कर दी जानकारी
दरअसल, स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana Called off) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी शेयर कर ये जानकारी दी है कि उनकी शादी को रद करने का फैसला लिया गया है।
पिछले कुछ हफ्तों से मेरी निजी जिंदगी को लेकर काफी तरह की बातें और अटकलें लगाई जा रही हैं। मुझे लगता है कि अब इस बारे में बोलना जरूरी है। मैं बहुत निजी स्वभाव की इंसान हूं और अपनी निजी जिंदगी को निजी ही रखना चाहती हूं, लेकिन मैं यह साफ करना चाहती हूं कि शादी अब रद्द हो चुकी है। मैं यहीं इस विषय को समाप्त करना चाहती हूं और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया इस बात का सम्मान करें। दोनों परिवारों की प्राइवेसी का ख्याल रखें और हमें थोड़ा समय और स्पेस दें, ताकि हम अपनी भावनाओं को समझ सकें और आगे बढ़ सकें। मेरा मानना है कि हम सभी की जिंदगी में एक बड़ी वजह और उद्देश्य होता है, और मेरे लिए वह हमेशा अपने देश का प्रतिनिधित्व करना रहा है। मैं भारत के लिए खेलते रहना चाहता हूं, मैच जीतना चाहता हूं और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रॉफी देश के नाम करना चाहता हूँ। यही मेरा फोकस है और हमेशा रहेगा। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। अब आगे बढ़ने का समय है।
स्मृति मंधाना
स्मृति को पलाश मुच्छल ने 'चीट' किया?
शादी टलने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैलने लगी थी। दावा किया गया कि पलाश मुच्छल ने स्मृति को धोखा दिया है और उनका नाम वेडिंग कोरियोग्राफर से जोड़ा गया। इस बीच स्मृति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शादी से जुड़ी सभी पोस्ट डिलीट कर दी थीं।
Palash Muchhal ने भी जारी किया बयान
मैंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने और अपने निजी रिश्ते से पीछे हटने का फैसला किया है। मेरे लिए यह बहुत मुश्किल रहा है कि लोग बिना किसी आधार के अफवाहों पर इतनी आसानी से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन बातों पर, जो मेरे लिए बेहद पवित्र रही हैं। यह मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दौर है, और मैं इसे पूरी गरिमा के साथ अपने विश्वासों को थामे हुए पार करूंगा। मैं सच में उम्मीद करता हूं कि हम एक समाज के रूप में सीखें कि किसी के बारे में बिना सच्चाई जाने, बिना सोचे-समझे निर्णय न लें। कई बार हमारी कही बातें ऐसे घाव दे जाती हैं, जिनकी गहराई हम कभी समझ भी नहीं पाते। जब हम इन चीजों पर सोच रहे हैं, तब दुनिया में कई लोग असली और बड़े संघर्षों का सामना कर रहे हैं। मेरी टीम उन सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी, जो झूठी और बदनाम करने वाली बातें फैला रहे हैं।
इस कठिन समय में जो भी लोग मेरे साथ खड़े रहे, जिन्होंने दयालुता दिखाई, उनका दिल से शुक्रिया।
पलाश मुच्छल
