स्मृति मंधाना ने शादी पोस्टपोन होने के बाद शेयर किया पहला वीडियो, अंगुली में नहीं दिखी सगाई वाली रिंग
स्मृति मंधाना और संगीतकार पलाश मुच्छल की 23 नवंबर को शादी होने वाली थी। हालांकि, शादी के दिन मंधाना के पिता श्रीनिवास बीमार पड़ गए और उन्हें अस्पताल म ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। स्मृति मंधाना ने संगीतकार पलाश मुच्छल के साथ अपनी शादी पोस्टपोन होने के बाद पहली बार अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में मंधाना के हाथ में सगाई की रिंग नहीं दिखी। इससे फैंस हैरान हो गए हैं। हालांकि, यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह वीडियो, शादी पोस्टपोन होने के बाद या फिर उससे पहले शूट किया गया था। ये अभी तक एक सवाल बना हुआ है।
गौरतलब हो कि स्मृति मंधाना और संगीतकार पलाश मुच्छल की 23 नवंबर को शादी होने वाली थी। हालांकि, शादी के दिन मंधाना के पिता श्रीनिवास बीमार पड़ गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसके बाद शादी पोस्टपोन कर दी गई। अगले दिन पलाश भी बीमार पड़ गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अब दोनों को छुट्टी मिल गई है, लेकिन दोनों परिवारों ने अभी तक शादी की नई तारीख की घोषणा नहीं की है।
पहली बार शेयर किया वीडियो
अब मंधाना ने शुक्रवार को पहली बार अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया। यह एक प्रमुख टूथपेस्ट ब्रांड के साथ एक पेड पार्टनरशिप थी। हालांकि, फैंस का ध्यान इस बात पर गया कि उनकी अंगुली में सगाई की अंगूठी नहीं थी। यह पता नहीं चल पाया है कि यह विज्ञापन सगाई से पहले शूट किया गया था या फिर बाद में। फिर भी, यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।
पलक मुच्छल ने तोड़ी चुप्पी
गौरतलब हो कि स्मृति मंधाना ने शादी पोस्टपोन होने के बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शादी से जुड़ी सभी पोस्ट हटा दी हैं, जिससे अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। इसी बीच फिल्मफेयर से बातचीत में पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पलक मुच्छल ने बात की। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि परिवारों ने बहुत ही कठिन समय का सामना किया है और मैं बस यही दोहराना चाहूंगी कि हम इस समय में सकारात्मकता में विश्वास रखना चाहेंगे।
यह भी पढे़ं- 'दोनों परिवारों ने...', कब होगी स्मृति मंधाना और पलाश की शादी? दूल्हे की बहन पलक मुच्छल ने दिया जवाब
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।