भारत को दर्द देने वाले खिलाड़ी को ICC ने किया सम्मानित, हो रही है हर जगह तारीफ
साउथ अफ्रीका ने हाल ही में भारत को उसके घर में टेस्ट सीरीज में मात दी थी। टीम की इस जीत में एक खिलाड़ी ने अहम रोल निभाया था और भारत को न भूलने वाला दर ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका ने भारत को उसके ही घर में दो मैचों की टेस्ट सीरीज में मात दे इतिहास रचा था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि टेस्ट की मौजूदा चैंपियन टीम इंडिया को उसके ही घर में हरा देगी। हालांकि, ये काम हुआ और इसमें अहम रोल निभाया साउथ अफ्रीका के ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर ने। हार्मर की स्पिन ने भारत को वो दर्द दिया जो कोई भूल नहीं सकता। अब इस स्पिनर को आईसीसी ने सम्मानित किया है।
हार्मर को आईसीसी ने नवंबर महीने का प्लेयर ऑफ द मंच अवॉर्ड दिया है। उन्होंने इस रेस में बांग्लादेश के ताइजुल इस्लाम और पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज को इस अवॉर्ड की रेस में मात दी है।
ऐसा रहा था परफॉर्मेंस
हार्मर का भारत के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में प्रदर्शन इतना शानदार था कि वह प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे। उन्होंने कुल 17 विकेट अपने नाम किए थे। इस दौरान उनका औसत 8.94 का रहा था। कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच में हार्मर ने कुल आठ विकेट लिए थे। दोनों पारियों में उन्होंने चार-चार विकेट अपने नाम किए थे। गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में उन्होंने छह विकेट लिए थे।
हार्मर ने इस अवॉर्ड के बाद कहा, "नवंबर के महीने का प्लेयर ऑफ द मैच चुनना मेरे लिए गर्व की बात है। अपने देश के लिए खेलना मेरे लिए सपने के सच होने जैसा है। इसके साथ जो मिलता है वो बोनस है।"
ताइजुल और नवाज ने प्रदर्शन
ताइजुल ने भी इस महीने टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन किया था। वह बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। इस मामले में उन्होंने शाकिब अल हसन को पीछे छोड़ा है। नवाज ने पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जिताने में अहम रोल निभाया था। इसके बाद टी20 में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।