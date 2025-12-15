IND vs SA 3rd T20I: कप्तान Aiden Markram ने खोली हार की असल वजह...अर्शदीप या वरुण का नाम लिए बिना ही कह दी बड़ी बात
Aiden Markram IND vs SA 3rd T20I: दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने भारत के खिलाफ तीसरे टी20I में हार के बाद कहा कि भारतीय गेंदबाजों ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Aiden Markram Statement: दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में खेले गए तीसरे टी20I मैच में मिली हार के बाद बताया कि उनकी टीम के लिए उस वक्त तेजी से रन बनाना काफी मुश्किल हो गया था, जब भारतीय टीम के गेंदबाजों ने टेस्ट मैच जैसी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की और टीम को सिर्फ 117 रन पर समेट दिया।
साउथ अफ्रीकी (IND vs SA 3rd T20I) टीम की ओर से मार्करम की अर्धशतकीय के बावजूद टीम बड़ा स्कोर नहीं बना पाई। अर्शदीप सिंह ने शुरुआत से ही मेहमान टीम के अरमानों पर पानी फेर दिया था, जहां पहले ओवर में ही उन्होंने रीजा हेंड्रिक्स का शिकार कर अफ्रीकी टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया था।
इस मैच में 118 रन का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 25 गेंद बाकी रहते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया और 7 विकेट से जीत हासिल कर सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। भारत से मिली करारी हार के बाद दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम ने क्या कहा, आइए जानते हैं।
Aiden Makram ने मैच हारने के बाद क्या कहा?
भारत बनाम साउथ अफ्रीका के तीसरे टी20आई मैच में टॉस जीतकर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जो कि उनके लिए सही साबित हुआ। कप्तान सूर्या ने साउथ अफ्रीका को धर्मशाला की पिच पर पहले बैटिंग के लिए बुलाया। मेहमान टीम इस अच्छी बैटिंग वाली सतह पर तेज शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन अर्शदीप सिंह ने उनके इस इरादे पर पानी फेर दिया।
पहले ही ओवर में अर्शदीप ने रीजा हेंड्रिक्स का विकेट लिया। इसके बाद हर्षित राणा ने क्विंटन डी कॉक और डेवाल्ड ब्रेविस को अपना शिकार बनाकर साउथ अफ्रीका को कड़ा झटका दिया। इसके बाद कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के आगे नहीं टिक सका। एक छोर से कप्तान एडन मार्करम (61) टिके रहे, जबकि दूसरे एंड से लगातार विकेट गिरते गए।
इस तरह भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर साउथ अफ्रीकी टीम 117 रन पर ढेर हो गई। इस पर कप्तान मार्करम (SA Captain Aiden Markram) ने कहा,
भारतीय तेज गेंदबाजों ने सही जगह पर गेंद डाली और देखते ही देखते हम 4–5 विकेट गंवा बैठे। अगर आगे भी ऐसे हालात मिलते हैं तो हमें उन पर दबाव बनाना होगा। उन्हें पूरा श्रेय जाता है। उन्होंने हमें खुलकर रन बनाने का मौका नहीं दिया। मैंने आखिर तक खेलने की कोशिश की। अगर हम 140-150 रन तक पहुंच जाते तो मुकाबला ज्यादा करीबी हो सकता था।
एडन मार्करम (साउथ अफ्रीकी कप्तान)
अभिषेक शर्मा पर मार्करम ने क्या कहा?
लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम के ओपनर अभिषेक शर्मा ने पहली ही गेंद पर छक्का लगाया। उनकी 18 गेंदों में 35 रनों की तेज पारी ने मैच को दक्षिण अफ्रीका से और दूर कर दिया। अभिषेक की पारी पर बात करते हुए मार्करम ने कहा,
अभिषेक को श्रेय जाता है। शुरुआती 3-4 ओवरों में हम सही लाइन-लेंथ पर गेंदबाजी नहीं कर पाए। हालांकि बाद में अच्छी गेंदबाजी करके मैच को थोड़ा लंबा खींचना हमारे लिए सकारात्मक रहा।
एडन मार्करम
भारत ने 7 विकेट से जीता तीसरा T20I मैच
भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन और अभिषेक शर्मा की तेज शुरुआत की बदौलत भारत ने यह मैच 7 विकेट से जीत लिया। इस जीत के साथ भारत ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 2–1 की बढ़त बना ली है। अब सीरीज का चौथा टी20 मैच 17 दिसंबर को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा।
