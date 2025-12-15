IND vs SA 3rd T20I: कप्तान Aiden Markram ने खोली हार की असल वजह...अर्शदीप या वरुण का नाम लिए बिना ही कह दी बड़ी बात

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Aiden Markram Statement: दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में खेले गए तीसरे टी20I मैच में मिली हार के बाद बताया कि उनकी टीम के लिए उस वक्त तेजी से रन बनाना काफी मुश्किल हो गया था, जब भारतीय टीम के गेंदबाजों ने टेस्ट मैच जैसी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की और टीम को सिर्फ 117 रन पर समेट दिया।

साउथ अफ्रीकी (IND vs SA 3rd T20I) टीम की ओर से मार्करम की अर्धशतकीय के बावजूद टीम बड़ा स्कोर नहीं बना पाई। अर्शदीप सिंह ने शुरुआत से ही मेहमान टीम के अरमानों पर पानी फेर दिया था, जहां पहले ओवर में ही उन्होंने रीजा हेंड्रिक्स का शिकार कर अफ्रीकी टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया था।

इस मैच में 118 रन का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 25 गेंद बाकी रहते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया और 7 विकेट से जीत हासिल कर सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। भारत से मिली करारी हार के बाद दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम ने क्या कहा, आइए जानते हैं।

Aiden Makram ने मैच हारने के बाद क्या कहा? भारत बनाम साउथ अफ्रीका के तीसरे टी20आई मैच में टॉस जीतकर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जो कि उनके लिए सही साबित हुआ। कप्तान सूर्या ने साउथ अफ्रीका को धर्मशाला की पिच पर पहले बैटिंग के लिए बुलाया। मेहमान टीम इस अच्छी बैटिंग वाली सतह पर तेज शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन अर्शदीप सिंह ने उनके इस इरादे पर पानी फेर दिया।

पहले ही ओवर में अर्शदीप ने रीजा हेंड्रिक्स का विकेट लिया। इसके बाद हर्षित राणा ने क्विंटन डी कॉक और डेवाल्ड ब्रेविस को अपना शिकार बनाकर साउथ अफ्रीका को कड़ा झटका दिया। इसके बाद कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के आगे नहीं टिक सका। एक छोर से कप्तान एडन मार्करम (61) टिके रहे, जबकि दूसरे एंड से लगातार विकेट गिरते गए।