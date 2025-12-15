IND vs SA: Tilak Varma बने भारत के नए रन-चेज मास्टर, धर्मशाला में तोड़ डाला Virat Kohli का बड़ा रिकॉर्ड

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Tilak Varma breaks Virat Kohli Record: भारतीय टीम के युवा बैटर तिलक वर्मा ने धर्मशाला में खेले गए तीसरे टी20आई मैच में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। 23 साल के बाएं हाथ के बैटर ने दिग्गज विराट कोहली के एक रिकॉर्ड को चकनाचूर कर डाला। तिलक वर्मा साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा औसत से रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।

वह किसी भी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा औसत के मामले में विराट कोहली से आगे निकल गए। नंबर-3 पर बैटिंग करते हुए तिलक ने धर्मशाला में 35 गेंदों पर नाबाद 25 रन की पारी खेली, जिसमें तीन चौके शामिल रहे। इस पारी के साथ ही तिलक वर्मा ने बड़ा मुकाम हासिल कर लिया।

Tilak Varma ने Virat Kohli को छोड़ा पीछे दरअसल, साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 मैच (IND vs SA) में तिलक वर्मा (Tilak Varma) ने समझदारी से सधी हुई बैटिंग की। उन्होंने उप-कप्तान शुभमन गिल का साथ दिया औ टीम को रन चेज में काफी आगे ले गई। 25 रन की नाबाद पारी के साथ ही तिलक वर्मा का साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20आई में औसत 70.50 पहुंच गया, जो कि बतौर भारत बैटर इस फॉर्मेट में किसी भी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा है।

उन्होंने टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके विराट कोहली को भी इस मामले में पीछे छोड़ दिया। कोहली का पाकिस्तान के खिलाफ (कम से कम 300 रन) के दौरान औसत 70.28 का रहा। वहीं, तिलक वर्मा का टी20आई में रन चेज करते हुए औसत अब 68 का है। उन्होंने कोहली को पीछे छोड़ दिया, जिनका औसत इस फॉर्मेट में 67.1 का रहा।

टी20 इंटरनेशनल में किसी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा औसत (भारतीय बैटर)- (कम से कम 300 रन) तिलक वर्मा बनाम साउथ अफ्रीका- 70.50

विराट कोहली बनाम पाकिस्तान-70.28

विराट कोहली बनाम श्रीलंका- 67.8

केएल राहुल बनाम वेस्टइंडीज-58.83

विराट कोहली बनाम वेस्टइंडीज- 57.0 बता दें कि तिलक वर्मा ने अभी तक बाद में बैटिंग करते हुए 16 टी20 इंटरनेशनल मैचों की पारियों में 543 रन बना लिए हैं, जिसमें उनका सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर नाबाद 72 रन का रहा है और उनका औसत 68 का रहा। जबकि विराट कोहली ने टी20 इंटरनेशनल में अपने करियर के दौरान 48 मैच खेलते हुए 2013 रन बनाए। इस दौरान कोहली का औसत 67.10 का रहा।