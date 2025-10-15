IND vs AUS: टेस्ट के बाद अब वनडे में होगी कप्तान शुभमन गिल की परीक्षा, रोहित-विराट को खुद को करना होगा साबित

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। इंग्लैंड में पांच टेस्ट मैचों की सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराने और वेस्टइंडीज के विरुद्ध टेस्ट कप्तान के रूप में पहली सीरीज जीतने के बाद अब 24 वर्षीय शुभमन गिल के सामने वनडे कप्तान के रूप में खुद को साबित करने की है और उनकी पहली परीक्षा ही ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के विरुद्ध होगी।

ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध तीन वनडे मैचों की सीरीज 19 अक्टूबर से होगी, जिसके लिए भारतीय टीम बुधवार को दो समूह में रवाना हो गई। यह सीरीज सिर्फ गिल के नेतृत्व परीक्षण की नहीं, बल्कि सीनियर जोड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए भी अहम साबित हो सकती है।

किसी की जगह पक्‍की नहीं क्रिकेट गलियारों में चर्चा है कि यह संभवत: विराट और रोहित की आखिरी वनडे सीरीज हो सकती है। दोनों खिलाड़‍ियों ने 2023 विश्व कप के बाद सीमित ओवरों के प्रारूप में सीमित भूमिका निभाई है। हालांकि मुख्य कोच गौतम गंभीर ने साफ कहा है कि 2027 विश्व कप अभी दूर है और किसी की जगह पक्की नहीं है।

गंभीर के इस बयान ने टीम के भीतर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल बना दिया है, जहां हर खिलाड़ी को खुद को साबित करना होगा। शुभमन गिल के लिए यह जिम्मेदारी उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ मानी जा रही है। टेस्ट कप्तान के रूप में उन्होंने हाल में वेस्टइंडीज के विरुद्ध 2-0 से सीरीज जीतकर अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया।

रोहित-विराट का लक्ष्‍य 2027 वर्ल्‍ड कप अब नजरें इस बात पर होंगी कि क्या वे वनडे में भी वही आत्मविश्वास और संतुलन दिखा पाते हैं। इस दौरे में भारतीय टीम युवा और अनुभवी खिलाड़‍ियों का संतुलित मिश्रण है। विराट और रोहित के लिए यह सीरीज स्वयं को फिर से साबित करने का अवसर होगी।

यदि वे यहां दमदार प्रदर्शन करते हैं, तो 2027 विश्व कप की योजनाओं में बने रहने की उम्मीदें जीवित रहेंगी। वहीं, गिल के लिए यह मौका है खुद को एक दीर्घकालिक कप्तान के रूप में स्थापित करने का, जो टीम इंडिया के भविष्य का नेतृत्व संभाल सके।

सुबह रवाना हुए विराट और रोहित विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ कप्तान शुभमन गिल, उपकप्तान श्रेयस अय्यर, आरंभिक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, आलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी और तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा के अलावा सहयोगी स्टाफ के कुछ सदस्य ऑस्ट्रेलिया रवाना हुए।