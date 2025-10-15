Language
    IND vs AUS: कप्तान शुभमन गिल ने रोहित शर्मा को लगाया गले, 'हिटमैन' ने किसे देख झुककर किया सलाम? VIDEO वायरल

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 06:18 PM (IST)

    ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया की स्क्वाड का पहला बैच 14 अक्टूबर की शाम को रवाना हो गया। इसको लेकर बीसीसीआई की तरफ से अब एक वीडियो भी पोस्ट किया गया है। इस वीडियो में शुभमन गिल को रोहित शर्मा से मिलते हुए दिखाया गया है। कप्तान बनने के बाद पहली बार गिल रोहित शर्मा से मिले।

    ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले रोहित शर्मा और शुभमन गिल। स्क्रीन ग्रैब

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में तीन वनडे खेलने के लिए रवाना हो गई। दौरे की शुरुआत 19 अक्टूबर से होगी। वहीं, इस सीरीज के साथ ही वनडे में शुभमन गिल टीम इंडिया के कप्तान के तौर पर अपने करियर का आगाज करेंगे। टीम में रोहित शर्मा और विराट को जगह दी गई है और कप्तान के तौर पर शुभमन गिल को जिम्मेदारी सौंपी गई।

    ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया की स्क्वाड का पहला बैच 14 अक्टूबर की शाम को रवाना हो गया। इसको लेकर बीसीसीआई की तरफ से अब एक वीडियो भी पोस्ट किया गया है। इस वीडियो में शुभमन गिल को रोहित शर्मा से मिलते हुए दिखाया गया है। कप्तान बनने के बाद पहली बार गिल रोहित शर्मा से मिले।

    रोहित ने झुककर किया सलाम

    गिल जब रोहित से जाकर मिले तो वह किसी चीज में व्यस्त थे, लेकिन जैसे ही गिल ने उनकी पीठ पर हाथ रखा। उसके बाद दोनों के चेहरे पर हंसी देखने को मिली। इसके बाद रोहित शर्मा ने टीम बस में किसी को देखकर झुककर सलाम किया। उम्मीद लगाई जा रही है कि संभवतः वह विराट कोहली हो सकते हैं।

    कोहली से भी मिले गिल

    इसके बाद शुभमन गिल की विराट कोहली के साथ हुई मुलाकात का वीडियो भी सामने आया। वीडियो में दोनों की मुलाकात ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए एयरपोर्ट रवाना होने के लिए टीम बस में हुई। गिल जब बस में चढ़े तो कोहली सबसे आगे ही बैठे हुए थे। इस दौरान गिल ने कोहली से हाथ मिलाया, जिसके बाद कोहली ने उन्हें शाबाशी दी।

    चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था आखिरी मैच

    बता दें कि रोहित शर्मा ने अपना आखिरी वनडे मुकाबला इस साल की शुरुआत में खेला था, जब टीम इंडिया ने उनकी कप्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था। इस दौरान विराट कोहली को भी मैदान पर क्रिकेट खेलते हुए देखा गया था। अब दोनों एक बार फिर साथ खेलते हुए दिखाई देंगे।

