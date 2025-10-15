IND vs AUS: कप्तान शुभमन गिल ने रोहित शर्मा को लगाया गले, 'हिटमैन' ने किसे देख झुककर किया सलाम? VIDEO वायरल

कोहली से भी मिले गिल

इसके बाद शुभमन गिल की विराट कोहली के साथ हुई मुलाकात का वीडियो भी सामने आया। वीडियो में दोनों की मुलाकात ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए एयरपोर्ट रवाना होने के लिए टीम बस में हुई। गिल जब बस में चढ़े तो कोहली सबसे आगे ही बैठे हुए थे। इस दौरान गिल ने कोहली से हाथ मिलाया, जिसके बाद कोहली ने उन्हें शाबाशी दी।

चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था आखिरी मैच

बता दें कि रोहित शर्मा ने अपना आखिरी वनडे मुकाबला इस साल की शुरुआत में खेला था, जब टीम इंडिया ने उनकी कप्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था। इस दौरान विराट कोहली को भी मैदान पर क्रिकेट खेलते हुए देखा गया था। अब दोनों एक बार फिर साथ खेलते हुए दिखाई देंगे।