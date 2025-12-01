अग्नि परीक्षा के लिए तैयार शुभमन गिल, साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज खेलने को लेकर आया बड़ा अपडेट
भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल इस समय चोटिल हैं। उनको गर्दन में चोट लगी थी। गिल का बेंगलुरू स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिटनेस टेस्ट होने हैं और इसके बाद उनकी वापसी को लेकर स्थिति साफ हो पाएगी।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान और टी20 टीम के उप कप्तान शुभमन गिल इस समय चोट से परेशान हैं। उनको साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच मैच में चोट लग गई थी। इसी कारण वह वनडे सीरीज नहीं खेल रहे हैं और फैंस को इंतजार है कि क्या वह नौ दिसंबर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुरू हो रही पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलेंगे या नहीं?
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, गिल सोमवार को बेंगलुरू स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिटनेस प्रोटोकॉल्स के लिए मौजूद होंगे। यहां उनके कुछ टेस्ट होंगे और इसी के बाद तय किया जाएगा कि क्या वह टी20 सीरीज खेलने के लिए तैयार हैं या नहीं।
स्पोर्ट्स साइंस टीम लेगी फैसला
पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रो के हवाले से लिखा है, "गिल को इंजेक्शन दिया गया था और उनको 21 दिन आराम करने के साथ-साथ रिहैब की जगह भी दी गई थी। जाहिर है स्पोर्ट्स साइंस टीम उनकी ट्रेनिंग करने से पहले सभी जरूरी फिटनेस टेस्ट कराएगी। जब तक स्पोर्ट्स साइंस टीम उनके मूवमेंट्स और ट्रेनिंग के दौरान स्किल्स को परखेगी नहीं और ये नहीं देख लेगी कि उन्हें बल्लेबाजी के दौरान कोई तकलीफ हो रही है या नहीं, तब तक कोई फैसला नहीं लिया जाएगा।"
इस समय उनके साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज खेलने की संभावना 50-50 है।
फिटनेस रिपोर्ट का है इंतजार
भारत की टी20 टीम अभी तक घोषित नहीं हुई है। इसमें हालांकि कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। बर्शर्ते अगर कोई खिलाड़ी चोटिल नहीं होता है। टीम का एलान करने से अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली सीनियर सेलेक्सन कमेटी गिल की फिटनेस रिपोर्ट का इंतजार करेगी।
