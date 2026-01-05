Language
    Shubman Gill की BCCI से बड़ी मांग... टेस्ट क्रिकेट में हार से बचने के लिए दिया नए टेस्ट नियम का सुझाव

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 12:53 PM (IST)

    Shubman Gill: भारतीय टीम को अपने पिछले घरेलू टेस्ट सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। 2024 के अंत में न्यूजीलैंड के हाथ ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    Shubman Gill ने BCCI को दिया खास सुझाव

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Shubman Gill: जब से गौतम गंभीर भारतीय टीम के हेड कोच बने उसके बाद से दो बार टीम इंडिया टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप का सामना कर चुकी है। 2024 के अंत में न्यूजीलैंड ने 3-0 से हराया था। 2025 के अंत में साउथ अफ्रीका ने 2-0 से हराया। 

    ऐसे में टीम के प्रदर्शन को सुधारने के लिए भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को एक सुझाव दिया है।

    दरअसल, कप्तान गिल (India Test Captain Shubman Gill) का मानना है कि अगर भारत को टेस्ट क्रिकेट में अपना दबदबा कायम रखना है, तो तैयारी के पारंपरिक तरीकों में बदलाव करना होगा।

    15 दिन का 'स्पेशल कैंप'

    शुभमन गिल ने सुझाव दिया है कि बीसीसीआई को हर टेस्ट सीरीज से पहले कम से कम 15 दिनों का खास ट्रेनिंग कैंप (Special Training Camp) अनिवार्य कर देना चाहिए। गिल के अनुसार, अक्सर खिलाड़ी टी20 या वनडे फॉर्मेट खेलकर सीधे टेस्ट मैच में उतर जाते हैं, जिससे उन्हें लाल गेंद के खेल और लंबे फॉर्मेट की मानसिकता में ढलने का समय नहीं मिलता।

    गिल का कहना है कि ये 15 दिन टीम (15 Days red ball camp) को न केवल परिस्थितियों के अनुकूल होने में मदद करेंगे, बल्कि खिलाड़ियों की तकनीक में आने वाली छोटी-छोटी कमजोरियों को भी दूर किया जा सकेगा।

    विदेशी दौरों पर हार का डर होगा खत्म?

    भारतीय टीम को न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में शुरुआती टेस्ट मैचों में हाल ही में संघर्ष करना पड़ा है। गिल का मानना है कि सीरीज शुरू होने से पहले अगर टीम उसी देश की परिस्थितियों में 15 दिन बिताती है, तो हार की संभावना को काफी हद तक कम किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अभ्यास मैच के साथ-साथ नेट्स पर बिताया गया यह समय खिलाड़ियों के आत्मविश्वास के लिए गेम-चेंजर साबित होगा।

    वीवीएस लक्ष्मण की मदद लेनी पड़ सकती हैं

    भारत के बिजी शेड्यूल की वजह से हर बार 15 दिन के कैंप प्लान करना आसान नहीं होगा। बीसीसीआई के सूत्र ने बताया कि उसे बेंगलुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपने कोचिंग स्टाफ और सुविधाओं का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। सूत्र ने कहा, 


    ऐसे मौके आ सकते हैं, जब गंभीर व्हाइट-बॉल टीमों के साथ व्यस्त होंगे, जबकि टेस्ट सीरीज आने वाली होगी। बोर्ड रेड-बॉल कैंप आयोजित कराएगा, जिसके लिए सीओई के क्रिकेट हेड वीवीएस लक्ष्मण की सेवाओं का इस्तेमाल कर सकता है।

    -

    बीसीसीआई सूत्र