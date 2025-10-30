Language
    Shreyas Iyer Return Update: कब होगी श्रेयस अय्यर की वापसी? साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में खेलेंगे या नहीं?

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 11:22 AM (IST)

    Shreyas Iyer Return Update: भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में हुए मैच के दौरान पेट में गंभीर चोट लगने के कारण लगभग दो महीने तक क्रिकेट से बाहर रहेंगे। इस चोट से उनकी तिल्ली फट गई थी और आंतरिक रक्तस्राव हुआ, जिसके चलते उन्हें ICU में भर्ती कराना पड़ा। अब उनकी हालत स्थिर है, लेकिन वे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी सीरीज में नहीं खेल पाएंगे।  

    Shreyas Iyer कब करेंगे Team India में वापसी?

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Shreyas Iyer Return Update: भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर लगभग दो महीने तक क्रिकेट से बाहर रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे मैच में उन्हें गंभीर चोट लगी थी, जो उनकी जान के लिए भी खतरा बन सकती थी।

    BCCI की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, श्रेयस के पेट (abdomen) पर जोरदार चोट लगी, जिससे तिल्ली (spleen) फट गई और अंदरूनी रक्तस्राव शुरू हो गया। उन्हें सिडनी के अस्पताल में भर्ती किया गया और जब BCCI की मेडिकल टीम को पता चला कि अंदर खून बह रहा है, तो उन्हें तुरंत ICU में शिफ्ट किया गया।

    फिलहाल श्रेयस की हालत स्थिर है और उन्हें ICU से बाहर कर दिया गया है। लेकिन BCCI सूत्रों के मुताबिक, वे जनवरी 2026 से पहले मैदान पर वापसी नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि श्रेयस दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली पूरी सीरीज से बाहर रहेंगे।

    Shreyas Iyer कब करेंगे वापसी?

    BCCI के एक सूत्र ने NDTV को बताया,

    "हम श्रेयस की स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं। मेडिकल टीम की सलाह के अनुसार ही फैसला लिया जाएगा। अभी के हिसाब से वे जनवरी तक फिट हो पाएंगे। उन्हें सिडनी में ही रखा जाएगा जब तक वे भारत आने के लिए फिट नहीं हो जाते।"


    -

    बीसीसीआई सूत्र

    वहीं, रेवस्पोर्ट्ज की रिपोर्ट के मुताबिक भीये सामने आया कि अय्यर (Shreyas Iyer Return Update) को दोबारा एक्शन में लौटने आठ हफ्ते का समय लग सकता है। वह दो महीने तक प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से बाहर रह सकते हैं। इसका मतलब है कि वह नवंबर-दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की घरेलू वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भी उनके खेलने पर सस्पेंस बना है। 

