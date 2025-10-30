Shreyas Iyer Return Update: कब होगी श्रेयस अय्यर की वापसी? साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में खेलेंगे या नहीं?

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Shreyas Iyer Return Update: भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर लगभग दो महीने तक क्रिकेट से बाहर रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे मैच में उन्हें गंभीर चोट लगी थी, जो उनकी जान के लिए भी खतरा बन सकती थी।

BCCI की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, श्रेयस के पेट (abdomen) पर जोरदार चोट लगी, जिससे तिल्ली (spleen) फट गई और अंदरूनी रक्तस्राव शुरू हो गया। उन्हें सिडनी के अस्पताल में भर्ती किया गया और जब BCCI की मेडिकल टीम को पता चला कि अंदर खून बह रहा है, तो उन्हें तुरंत ICU में शिफ्ट किया गया।

फिलहाल श्रेयस की हालत स्थिर है और उन्हें ICU से बाहर कर दिया गया है। लेकिन BCCI सूत्रों के मुताबिक, वे जनवरी 2026 से पहले मैदान पर वापसी नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि श्रेयस दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली पूरी सीरीज से बाहर रहेंगे।