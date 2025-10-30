‘मैं हर दिन बेहतर…’Shreyas Iyer ने अपनी इंजरी पर सिडनी अस्पताल से दिया बड़ा अपडेट

जनवरी 2026 से पहले एक्शन में नहीं दिखेंगे अय्यर

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS) के बीच तीसरे वनडे मैच के दौरान एलेक्सकैरी (Alex Carey Catch)का पीछे की तरफ दौड़ते हुए बैकवर्डप्वाइंट पर शानदार कैच लपकने के वक्त श्रेयसअय्यर को चोट लगी थी। इस दौरान उनकी बाईं पसलियां टूटी। बीसीसीआई की मेडिकल रिपोर्ट में पाया गया कि उनकी स्पिलीन (तिल्ली) फट गई है।

इसके बाद उन्हें सिडनी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इंटरनलब्लीडिंग की वजह से उन्हें ICU में रखा गया। मौजूदा समय श्रेयस की हालत स्थिर है और वह रिकवरीप्रोसेस में हैं। इस बीच बीसीसीआई के एक सूत्र ने एनडीटीवी से बातचीत में ये बताया कि अय्यर जनवरी 2026 से पहले एक्शन में नहीं दिखेंगे। यानी कि वह साउथअफ्रीका के खिलाफ सीरीज को मिस करेंगे। वहीं, वह सिडनी ही तब तक रहेंगे जब तक वह घर के लिए उड़ाने भरने के लिए पूरी तरह से फिट नहीं होते।