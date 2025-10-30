Language
    ‘मैं हर दिन बेहतर…’Shreyas Iyer ने अपनी इंजरी पर सिडनी अस्पताल से दिया बड़ा अपडेट

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 10:14 AM (IST)

    Shreyas Iyer Post: भारतीय वनडे उपकप्तान श्रेयस अय्यर ने अपनी चोट को लेकर पॉजिटिव अपडेट दिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच में उन्हें गंभीर पसली की चोट, आंतरिक रक्तस्राव और तिल्ली में चोट लगी थी, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था। अब श्रेयस ने सोशल मीडिया पर बताया है कि वह लगातार ठीक हो रहे हैं और उन्होंने प्रशंसकों को धन्यवाद दिया है।  

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Shreyas Iyer Post: भारत के वनडे उपकप्तान श्रेयस अय्यर ने अपनी इंजरी को लेकर एक पॉजिटिव अपडेट दिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे के दौरान उन्हें गंभीर पसलियों में चोट लगी थी। अंदरूनी रक्तस्राव (internal bleeding) और तिल्ली में चोट (spleen laceration) के कारण उन्हें ICU में भर्ती करना पड़ा था।

    अब 29 साल के श्रेयस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर फैंस को धन्यवाद देते हुए बताया कि वह लगातार बेहतर हो रहे हैं।

    श्रेयस अय्यर ने एक्स पर लिखा,


    मैं इस समय रिकवरी प्रक्रिया में हूं और हर दिन बेहतर महसूस कर रहा हूं। आपके प्यार, शुभकामनाओं और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मेरी सेहत के लिए प्रार्थना करने के लिए शुक्रिया

    -

    श्रेयस अय्यर

    जनवरी 2026 से पहले एक्शन में नहीं दिखेंगे अय्यर

    भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS) के बीच तीसरे वनडे मैच के दौरान एलेक्सकैरी (Alex Carey Catch)का पीछे की तरफ दौड़ते हुए बैकवर्डप्वाइंट पर शानदार कैच लपकने के वक्त श्रेयसअय्यर को चोट लगी थी। इस दौरान उनकी बाईं पसलियां टूटी। बीसीसीआई की मेडिकल रिपोर्ट में पाया गया कि उनकी स्पिलीन (तिल्ली) फट गई है।

    इसके बाद उन्हें सिडनी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इंटरनलब्लीडिंग की वजह से उन्हें ICU में रखा गया। मौजूदा समय श्रेयस की हालत स्थिर है और वह रिकवरीप्रोसेस में हैं। इस बीच बीसीसीआई के एक सूत्र ने एनडीटीवी से बातचीत में ये बताया कि अय्यर जनवरी 2026 से पहले एक्शन में नहीं दिखेंगे। यानी कि वह साउथअफ्रीका के खिलाफ सीरीज को मिस करेंगे। वहीं, वह सिडनी ही तब तक रहेंगे जब तक वह घर के लिए उड़ाने भरने के लिए पूरी तरह से फिट नहीं होते।

