10 हजार KM दूर... Shreyas Iyer की रिकवरी के लिए Suryakumar Yadav की मां ने की प्रार्थना, देखें VIDEO

सूर्या की बहन द्वारा शेयर किए गए वीडियो में ये सुनने को मिल रहा है कि उनकी मां कह रही है कि मैं ये बोलना चाहती हूं कि श्रेयस अय्यर के लिए प्रार्थना करो सब लोग कि वो बहुत अच्छे से आ जाए। क्योंकि मैंने कल सुना कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सूर्या की मां की क्लिप अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत की वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर को सिडनी के अस्पताल में ICU से बाहर शिफ्ट कर दिया गया है और उनकी हालत स्थिर है। श्रेयस को स्पिलीन रप्चर (तिल्ली फटना) और पसली में चोट के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उनकी सर्जरी हुई। इस बीच फैंस लगातार अय्यर की रिकवरी को लेकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं, इंस्टाग्राम पर सूर्यकुमार यादव की बहन ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें सूर्या की मम्मी छठ पूजा के दौरान श्रेयस अय्यर के लिए प्रार्थना करती हुई नजर आईं। ये वीडियो फैंस का दिल जीत रहा है।

Shreyas Iyer को ठीक होने में लगेगा समय सूत्रों ने बताया कि अभी उन्हें छुट्टी मिलने में कुछ दिन लग सकते हैं। बीसीसीआई श्रेयस के स्वजनों को सिडनी भेजने की व्यवस्था कर रहा है। बताया गया है कि श्रेयस अब फोन काल्स ले रहे हैं।बीसीसीआइ ने मेडिकल अपडेट देते हुए मंगलवार को बताया, श्रेयस की हालत स्थिर है। टीम के फिजिशियन डॉ रिजवान उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। 28 अक्टूबर को दोबारा किए गए स्कैन में काफी सुधार दिखा है और वह ठीक हो रहे हैं। बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी प्रगति पर नजर रख रही है। डॉक्टरों ने उन्हें कम से कम पांच दिन के आराम की सलाह दी है।

सिडनी वनडे मैच के दौरान अय्यर की टूटी पसली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे मैच के दौरान हर्षित राणा की गेंद पर एलेक्स कैरी का मुश्किल कैच लेने की कोशिश में अय्यर को बायीं पसली के निचले हिस्से में चोट लग गई थी। शुरुआत में वह फिजियो की मदद से मैदान से बाहर चले गए, लेकिन बाद में उनकी हालत बिगड़ गई, जिसके कारण उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बाद में किए गए परीक्षणों से पता चला कि स्पिलीन में चोट लगने के कारण आंतरिक रक्तस्त्राव हुआ था, जिसके बाद उन्हें गहन निगरानी के लिए आइसीयू में भर्ती कराया गया था।

बीसीसीआई के चिकित्सा सेवाओं के प्रमुख डॉ. दिनशा पार्डीवाला ने बोर्ड को भेजे अपने पत्र में मैदान पर मौजूद चिकित्सा कर्मचारियों की उनकी त्वरित और कुशल प्रतिक्रिया के लिए सराहना की, जिससे संभावित गंभीर स्थिति को टालने में मदद मिली। पार्डीवाला ने बीसीसीआई के भेजे ई-मेल में लिखा था कि श्रेयस के लिए 24 घंटे बहुत नाजुक थे और भाग्य से अब सबकुछ ठीक है।