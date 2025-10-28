'उसको अपने साथ ही...', Suryakumar Yadav ने Shreyas Iyer की हेल्थ पर दिया लेटेस्ट अपडेट
Suryakumar Yadav on Shreyas Iyer Injury: सूर्यकुमार यादव ने श्रेयस अय्यर की चोट पर अपडेट दिया, बताया कि अय्यर अब स्थिर हैं और उन्हें आईसीयू से बाहर निकाल दिया गया है। सूर्यकुमार ने कहा कि अय्यर फोन पर जवाब दे रहे हैं और डॉक्टरों की निगरानी में हैं, जिससे उनकी स्थिति में सुधार का संकेत मिलता है। उन्होंने अय्यर को एक दुर्लभ प्रतिभा बताया और उम्मीद जताई कि सीरीज खत्म होने के बाद वे उन्हें भारत वापस ले जाएंगे। बीसीसीआई सूत्रों ने भी पुष्टि की कि अय्यर अब सामान्य वार्ड में हैं और जल्द ही भारत लौटेंगे।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Suryakumar Yadav on Shreyas Iyer: भारत के टी20I कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत से एक दिन पहले श्रेयस अय्यर की चोट पर लेटेस्ट अपडेट दिया। भले ही अय्यर इस टी20 टीम का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन कैनबरा में मौजूद भारतीय टीम लगातार उनसे और सिडनी में मौजूद टीम डॉक्टर से संपर्क में है।
30 साल के अय्यर की हालत अब स्थिर है और उन्हें ICU से बाहर निकाल दिया गया है, जिससे उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता कम हुई है। इस बीच सूर्या ने अय्यर को लेकर जो अपडेट दिया, उससे उन्होंने फैंस का दिल जीत लिया है।
Suryakumar Yadav ने Shreyas Iyer की हेल्थ पर दिया अपडेट
दरअसल, भारतीय टी20I क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav on Shreyas Iyer Injury) ने एक भावुक अपडेट दिया। उन्होंने कहा कि जब मुझे अय्यर की चोट के बारे में पता चला, तो मैंने हमारे फिजियो कमलेश जैन को फोन किया। अब अय्यर फोन पर जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब है कि वे स्थिर हैं। डॉक्टर उनके साथ हैं और वे लोगों से बात भी कर रहे हैं, तो सब ठीक लग रहा है। अगले कुछ दिनों तक उन पर नजर रखी जाएगी।
सूर्यकुमार यादव ने अय्यर की तारीफ करते हुए कहा कि वे एक रेयर टैलेंट हैं और मजाकिया लहजे में बोला कि जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ऐसी चीजें बहुत कम होती हैं। लेकिन अद्भूत प्रतिभा वाले लोगों के साथ ऐसी चीजें होती हैं। भगवान की कृपा से अब सब ठीक है। सीरीज खत्म होते ही हम उन्हें भारत साथ ले जाएंगे।
श्रेयस अय्यर ICU से बाहर, हालत स्थिर
वहीं, BCCI सूत्रों ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि अय्यर को ICU से बाहर शिफ्ट कर दिया गया है और वे अब सिडनी के अस्पताल में सामान्य वार्ड में हैं।
सूत्रों के मुताबिक, उन्हें ICU से बाहर निकाल दिया गया है और अस्पताल से छुट्टी मिलने में अभी कुछ दिन लग सकते हैं।
ताजा जानकारी के अनुसार, अय्यर की हालत में लगातार सुधार हो रहा है और वे जल्द ही भारत लौटने की स्थिति में होंगे।
यह भी पढ़ें- Shreyas Iyer Injury Update: ICU से बाहर आए श्रेयस अय्यर, BCCI ने बताया कैसी है भारत के उप-कप्तान की तबीयत
यह भी पढ़ें- Shreyas Iyer को था जान का खतरा, BCCI की मेडिकल टीम ने बचाया; आंतरिक रक्तस्त्राव के बाद ICU में हैं भर्ती
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।