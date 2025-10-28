'उसको अपने साथ ही...', Suryakumar Yadav ने Shreyas Iyer की हेल्थ पर दिया लेटेस्ट अपडेट

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Suryakumar Yadav on Shreyas Iyer: भारत के टी20I कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत से एक दिन पहले श्रेयस अय्यर की चोट पर लेटेस्ट अपडेट दिया। भले ही अय्यर इस टी20 टीम का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन कैनबरा में मौजूद भारतीय टीम लगातार उनसे और सिडनी में मौजूद टीम डॉक्टर से संपर्क में है।

30 साल के अय्यर की हालत अब स्थिर है और उन्हें ICU से बाहर निकाल दिया गया है, जिससे उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता कम हुई है। इस बीच सूर्या ने अय्यर को लेकर जो अपडेट दिया, उससे उन्होंने फैंस का दिल जीत लिया है।

Suryakumar Yadav ने Shreyas Iyer की हेल्थ पर दिया अपडेट दरअसल, भारतीय टी20I क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav on Shreyas Iyer Injury) ने एक भावुक अपडेट दिया। उन्होंने कहा कि जब मुझे अय्यर की चोट के बारे में पता चला, तो मैंने हमारे फिजियो कमलेश जैन को फोन किया। अब अय्यर फोन पर जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब है कि वे स्थिर हैं। डॉक्टर उनके साथ हैं और वे लोगों से बात भी कर रहे हैं, तो सब ठीक लग रहा है। अगले कुछ दिनों तक उन पर नजर रखी जाएगी।