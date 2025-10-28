Shreyas Iyer Injury Update: ICU से बाहर आए श्रेयस अय्यर, BCCI ने बताया कैसी है भारत के उप-कप्तान की तबीयत

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Shreyas Iyer Injury Update 2025: भारतीय वनडे क्रिकेट टीम के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर सिडनी अस्पताल में ICU से बाहर आ गए हैं। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए तीसरे वनडे मैच में उल्टा भागते हुए कैच लपकने के दौरान चोट लगी थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत सिडनी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को अब उनकी हेल्थ पर अपडेट दिया है कि वह आईसीयू से बाहर आ गए हैं और उनकी हालत स्थिर बनी हुई है।

Shreyas Iyer ICU से बाहर आए दरअसल, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS) के बीच तीसरे वनडे मैच के दौरान एलेक्स कैरी (Alex Carey Catch)का पीछे की तरफ दौड़ते हुए बैकवर्ड प्वाइंट पर शानदार कैच लपकने के वक्त श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer Injury Update) को चोट लगी थी। इस दौरान उनकी बाईं पसलियां टूटी। बीसीसीआई की मेडिकल रिपोर्ट में पाया गया कि उनकी स्पिलीन (तिल्ली) फट गई है।

उनकी हालत स्थिर है और वह स्वस्थ हो रहे हैं। बता दें कि स्पिलीन पेट के बाएं ऊपरी हिस्से में होती है, जो खून को साफ करने और शरीर को संक्रमण से बचाने का काम करती है। यह बहुत नाजुक होती है, जो चोट लगने से आसानी से फट सकती है। खेलते समय गिरने या किसी जोर से टकराने पर ये हो सकता है।

जब स्पिलीन फटती है तो इंटरनल ब्लीडिंग होती है। यह एक गंभीर स्थिति होती है और ऐसा ही श्रेयस को हुआ। जब उन्हें इंटरनल ब्लीडिंग हुई तो बीसीसीआई की मेडिकल टीम उन्हें फौरन अस्पताल ले गई और वहां भर्ती कराया।